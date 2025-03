McLaren e Piastri avanti insieme: rinnovato il contratto dell'australiano

Oscar Piastri ha rinnovato il suo contratto con la McLaren con un accordo "a lungo termine" in F1. "È una bella sensazione sapere di far parte della visione a lungo termine di McLaren", ha detto Piastri. "Il team ha creduto in me quando abbiamo firmato nel 2022 e il viaggio che abbiamo fatto nelle ultime due stagioni per aiutare McLaren a tornare ai vertici dello sport è stato incredibile", ha aggiunto l'australiano.