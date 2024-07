McLaren, doppietta ad alta tensione: prima vittoria per Piastri, Norris secondo

GP UNGHERIA

Storica e al tempo stesso controversa doppietta per McLaren nella tredicesima tappa del Mondiale all'Hungaroring

© Getty Images Prima vittoria nel Mondiale per Oscar Piastri nel Gran Premio d'Ungheria. McLaren fa doppietta con Lando Norris che solo a due giri dal termine restituisce la prima posizione al compagno di squadra australiano che - balzato al comando alla prima curva del GP - l'aveva persa per una precisa scelta di strategia del suo team. Finale ad altissima tensione con il pilota inglese apparentemente restio a farsi da parte ma alla fine leale nei confronti della sua squadra che ha messo i propri piloti in un condizione illogicamente rischiosa e imbarazzante. Per il ventitreenne pilota australiano (di Melbourne) si tratta della prima vittora in un Gran Premio propriamente detto, senza diemtivare che Oscar aveva vinto la Sprint Race del Gran Premio del Qatar dello scorso autunno a Losail. Terzo gradino del podio per Lewis Hamilton che lotta a più riprese con Max Verstappen. A tre giri dalla fine contatto tra i due: responsabilità dell'olandese che arriva a ruote bloccate e finisce per perdere anche la quarta posizione a vantaggio di Charles Leclerc e deve difendersi dall'altro ferrarista Carlos Sainz che chiude sesto. L'inchiesta dei Commissari di gara sull'episodio tra il sette volte iridato e il suo erede nell'albo d'oro si conclude con un nulla di fatto. Partiti dalle retrovie, Sergio Perez e George Russell di fanno strada verso la top ten ma non vanno oltre la settima e l'ottava casella dell'ordine d'arrivo. Il pilota inglese della Mercedes sigla già al 55esimo passaggio (di settanta) il giro più veloce del GP. Gli ultimi punti iridati se li aggiudicano Yuki Tsunoda e Lance Stroll, rispettivamente nono e decimo con VISA Cash App Racing Bulls e Aston Martin. Diciannove concorrenti classificati: unico ritiro quello di Pierre Gasly (Alpine).

© Getty Images

Nella classifica generale del Mondiale Piloti Verstappen sale a quota 265 punti ma Norris gliene recupera otto, sale a quota 189, distanziando ulteriormente Leclerc (162). La vittoria di Budapest permette a Piastri di mettere nel mirino Sainz, ora distante cinque soli punti: 154 a 149. Da parte sua, Hamilton mette la Freccia (d'Argento) per un solo punto su Perez: 125 a 124, con Russell ottavo a quota 116.Dietro alle "Big Four" il vuoto: Alonso è nono a quota 45 punti.

Con un parziale ungherese di 43 punti a 16, Nel Mondiale Costruttori McLaren riduce a 51 punti il ritardo da Red Bull (389 punti a 338), superando in questa occasione la Ferrari, terza a quota 322. Quarto posto per Mercedes (241).

LA CRONACA DEL GRAN PREMIO

In tre appaiati alla prima staccata dopo il semaforo. Verstappen allarga fuori pista alla prima curva e rientra lanciatissimo superando Norris ma davanti a loro c'è Piastri, autore di una partenza impeccabile dall'esterno della prima fila. Parte male Sainz che perde tre posizioni, poi passa Alonso ed è sesto dietro al compagno di squadra Leclerc.

© Getty Images

Al giro 4 di 70 Verstappen restituisce la posizione a Norris, evitando così ulteriori investigazioni. Hamilton è quarto seguito dalle due Ferrari (Leclerc, Sainz) e dalle due Aston Martin (Alonso, Stroll). Ricciardo e Tsunoda completano la top ten (e il gioco delle coppie) con le VISA Cash App Racing Bulls. Dopo i primi pit stop, Russell risale fino alla decima posizione, seguito da Perez. Entrambi sono partiti dalle retrovie causa qualifica disastrosa per entrambi ma si ritrovano ora in qualche modo "bloccati" dietro a un Bottas in grande forma. Hamiton ai box al giro 17/70 seguito dallo stesso Bottas, suo ex compagno di squadra. Norris si ferma un giro più tardi, il leader Piastri al giro 19/70. Verstappen e Sainz ai box al giro 22/70, forse dopo aver considerato (e scartato) la strategia a sosta singola. Ferrari brevemente al comando con Leclerc che si ferma al giro 23. Le due McLaren in testa (Piastri davanti a Norris) ma Hamilton è ora terzo davanti a Verstappen e alle due Ferrari (Leclerc, Sainz).

Giro 35/70, metà distanza: Piastri leader su Norris. Hamilton si difende duro da Verstappen che lo attacca proprio al giro di boa, poi le due Ferrari e le due Aston Martin (Alonso e Stroll). Perez è nono davanti a Tsunoda, Russell e Bottas. Leclerc è il più veloce in pista con la mescola hard, giro dopo giro si avvicina alla coppia Hamilton-Verstappen! Norris guadagna terreno su Piastri, il ponte di comando avvisa i due piloti che sono liberi di lottare per la vittoria. Hamilton e Leclerc ai box insieme al giro 41/70. Hard per sir Lewis, medium per Charles. McLaren avverte Piastri che fermeranno prima Norris per difendersi da Hamilton... Pit stop per Norris al giro 46/70 (medium). Piastri si ferma il passaggio successivo (insieme a Sainz) e rientra alle spalle del compagno di squadra! Il team orange chiede a Norris di restituire il primo posto a Piastri. Pit stop Verstappen al giro 50, venti alla bandiera a scacchi. Norris precede Piastri, Hamilton, Leclerc, Verstappen, Sainz, Russell e Perez.

Verstappen mette nel mirino Leclerc per la quarta posizione e passa il ferrarista al giro 57/70. Il box McLaren invita ripetutamente Norris a "fare la cosa giusta" (lasciar passare Piastri, ovviamente) ma il pilota inglese prende tempo e non scioglie i dubbi, allungando anzi sul proprio compagno di squadra. Verstappen (di nuovo) all'attacco di Hamilton per il podio. Contatto tra i due alla staccata in fondo al rettilineo (giro 63): Verstappen allarga, perde anche la posizione da Leclerc e finisce sotto attacco anche dall'altro ferrarista Sainz. Sei secondi tra Norris e Piastri a quattro passaggi dalla fine. Norris aspetta Piastri e lo lascia passare sul traguardo a due giri dalla fine. L'australiano mette a segno la sua prima vittoria, Norris e Hamilton completano il podio. Ferrari quarta e sesta con Lecler e Sainz, separati al traguardo da Verstappen.