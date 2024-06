Max Verstappen allontana il futuro in Mercedes: "Resterò in Red Bull, ho un contratto lungo"

FORMULA 1

Il pilota olandese ha confermato la volontà di rimanere nel team di Milton Keynes alla vigilia del Gran Premio d'Austria

© Getty Images Max Verstappen non ha alcuna voglia di lasciare la Red Bull. Il campione del mondo di Formula 1 lo ha ribadito a chiare lettere nel corso della conferenza stampa della vigilia del Gran Premio d'Austria, appuntamento casalingo per la scuderia di Milton Keynes che si troverà a gareggiare sul circuito omonimo. Il pilota olandese ha spazzato via ogni dubbio in merito a un suo possibile trasferimento in Mercedes come ventilato nelle scorse settimane.

"Credo di averlo già detto che resterò alla Red Bull, ma la cosa piu' importante è avere una macchina competitiva e con il team stiamo lavorando anche per questo. E se la macchina non sarà la più veloce nel 2025? La F1 non funziona cosi', ho un contratto lungo - ha sottolineato Verstappen -. Intanto è bello essere qui, è la gara di casa con buon cibo. Qui le curve veloci sono divertenti, ma con le vie di fuga che ci sono si parla sempre di track limit, di gomme che si surriscaldano e questo porta sottosterzo fino a uscire di pista di qualche millimetro. Con la ghiaia spero di essere più preciso, ma è tutto da vedere in azione sulla pista".