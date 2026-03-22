Mattia Binotto torna nel ruolo di team principal in Formula 1

Colpo di scena nel progetto Formula 1 di Audi: Jonathan Wheatley non è più il team principal e saluta con effetto immediato. L’ingegnere britannico non sarà al muretto già dal GP del Giappone, interrompendo con un anno di anticipo il percorso che avrebbe dovuto portarlo alla piena operatività alla guida della scuderia tedesca.

Addio per motivi personali, Binotto accentra i poteri

L’uscita viene motivata con ragioni personali, ma arriva in una fase delicata per il programma Audi in F1. A raccogliere l’eredità sarà Mattia Binotto, che aggiungerà il ruolo di team principal alle responsabilità già in capo alla direzione del progetto Audi F1. Binotto coordina le attività tra Hinwil, Neuburg e il nuovo centro di sviluppo nel Regno Unito. Una cabina di regia tecnica e organizzativa sempre più centralizzata. L’amministratore delegato Gernot Döllner ha ringraziato Wheatley per il contributo nella fase di avvio e ha ribadito la rotta: costruire una squadra capace di lottare per il titolo mondiale entro il 2030, rafforzando strutture e processi in modo sostenibile.

Futuro verso Aston Martin?

Intanto le voci di paddock indicano Wheatley come possibile futuro team principal di Aston Martin F1 Team. Audi parla ufficialmente di motivi personali, ma il richiamo del Regno Unito — dove ha sede il team di Silverstone — alimenta le indiscrezioni. Se l’approdo si concretizzasse, resterebbe da chiarire la durata dell’eventuale gardening leave.