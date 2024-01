Matrimonio a Maiorca per Gina Maria Schumacher: ci sarà anche Michael?

© Getty Images

Michael Schumacher sarà presente al matrimonio della primogenita Gina Maria, in programma la prossima estate in Spagna. Già emerse intorno alla metà del mese di gennaio, le indiscrezioni sull'argomento sono state rilanciate dal Corriere della Sera. La ventiseienne figlia del sette volte campione del mondo e di Corinna Betsch sposerà il connazionale Iain Bethke, di un anno maggiore, al quale è sentimentalmente legata da sei anni. La cerimonia dovrebbe avere nella lussuosa villa di Palma di Maiorca, sulle colline di Port d'Andratx. Appartenuta anche al presidente del Real Madrd Floremtino Perez e acquistata ormai sei anni fa dalla famiglia Schumacher, la tenuta sarebbe dotate delle strutture necessarie per permettervi il soggiorno di Michael, che nei primi giorni del 2024 (mercoledì 3) ha compiuto cinquantacinque anni. Campionessa di reining, una particolare specialità dell'equitazione, Gina Maria è apparsa a fianco della mamma (dalla quale ha ereditato la sua passione sportiva) in alcune occasioni ufficiali ma ovviamente la cerimonia di nozze con Iain (anche lui nell'ambiente dei cavalli) sarà rigorosamente blindata e inaccessibile.