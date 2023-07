Marko... di fabbrica: il giustiziere di giovani promesse e un "sistema" che funziona

FORMULA 1

© Getty Images Andando a ritroso nel tempo (e nelle loro carriere): Nyck De Vries, Alexander Albon, Pierre Gasly, Daniil Kvjat. Si allunga con cadenza poco più che annuale la lista delle "vittime" di Dr. Helmut Marko. Il licenziamento della metà... perdente del contingente "orange" in Formula Uno da parte dell'ormai ottantenne superconsulente Red Bull per fare posto al rientrante Daniel Ricciardo sulla Alpha Tauri è solo l'ultimo di una "collezione" che negli ultimi vent'anni o quasi ha fatto piazza pulita di tante giovani promesse della Formula Uno. La chiave di lettura non è necessariamente negativa e d'altra parte in Formula Uno c'è spazio solo per un ventina di piloti (titolari). Giusto così insomma e vale la pena ricordare come il "regime" instaurato dall'ex pilota austriaco (una decina di GP con la BRM all'inizio degli anni Settanta e la vitoria nella 24 Ore di Le Mans 1971 su Porsche in coppia con Gijs van Lennep) abbia prodotto tra il 2005 e il 2022 ben sei titoli mondiali (e il settimo è ormai largamente opzionato) con i soli Sebastian Vettel e Max Verstappen. V per vendetta insomma!

© Getty Images

La spietata selezione di Marko si è estesa negli anni anche ai piloti del vivaio Red Bull, vale a dire i piloti lanciati (e poi speso tornati indietro stile boomerang) nel satellite Toro Rosso (dal 2020 Alpha Tauri), con il preciso scopo di mettere alla prova le giovani promesse allevate nelle categorie minori. Da Jean-Eric Vergne e Sebastien Buemi (oggi star del Mondiale di Formula E) a Jaime Alguersuari, da Scott Speed a Sebastien Bourdais.

Emblematico e clamoroso, noblesse oblige, il caso di Max Verstappen. Dopo il suoi primi ventitré GP del Mondiale (tutto il Mondiale 2015 e il primo scorcio del 2016), l'olandese venne promosso nel team principale del "sistema" Red Bull con uno scambio tutt'altro che alla pari con Daniil Kvyat, vincendo all'esordio il Gran Premio di Spagna a Barcellona. Negli anni successivi (come Mark Webber lo era stato di Sebastian Vettel), dopo Kvyat "vittime" di Max e di Marko sarebbero state Gasly e Albon. Regole puntualmente confermate negli anni, nei modi e nei tempi. Non mancate nemmeno l'eccezione che - si sa - conferma le regole stesse e in questo caso ha nome e cognome: Sergio Perez. Il messicano "subisce" da due anni e mezzo.

© Getty Images

Lo aveva fatto lo stesso Ricciardo che - approdato nel 2014 in Red Bull al posto del connazionale Webber - vi sarebbe rimasto per cinque stagioni, la metà delle quali insieme a Verstappen. Gestendo piuttosto bene la coabitazione ma - una volta intuita l'impossibilità di reggere il confronto con l'olandese -scegliendo la McLaren per un rilancio mai avvenuto.

Un'evidenza ancora attuale, della quale però Perez sembra curarsi poco o nulla. Rivedere Ricciardo di nuovo su una monoposto siglata RB e di nuovo a fianco di SuperMax sei anni dopo (nel 2024) è un'ipotesi più che valida, ma segnalerebbe a questo punto la crisi o almeno l'impasse di una scuola - Red Bull Junior Team - che ha nel due volte (quasi tre) campione olandese la sua massima espressione di sempre e il suo più grande limite attuale.