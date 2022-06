Maranello traccia la rotta: da Silverstone a Spa-Francorchamps, grandi piste e grandi speranze 

FORMULA 1

Scatta dallo storico autodromo inglese la cinquina di GP ai quali la Rossa chiede il pass per la volata finale di questa stagione.

Parafrasando il titolo di un film di successo di Fred Zinnemann (Cinque giorni un'estate), è una stagione calda, anzi caldissima quella che attende la Ferrari, chiamata a raddrizzare una caccia al titolo complicata dalla straordinaria collana di vittorie Red Bull seguita al brillante avvio stagionale delle Rosse e di Charles Leclerc in particolare. Molto significaticamente, Maranello fissa via social una particolare "road map" che va da Silverstone a Spa-Francorchamps, richiamando logo e grafica della London Underground, la sterminata rete di trasporti sotteranei della capitale del Regno Unito, altrimenti nota come "The Tube". Puntando, dalle parti di Maranello, ad uscirne, dal tunnel... © Getty Images

Sei Gran Premi consecutivi senza l’ombra di una vittoria. O meglio, tre ombre: i tre secondi posti di Miami (Leclerc) e più recentemente Montecarlo e Montreal (Sainz in entrambi i casi). Serve una svolta, uno stacco rispetto all'attuale inerzia del Mondiale: un segnale di discontinuità in grado di ridare slancio alla candidatura di Maranello, anche rispetto ai possibili progressi della Mercedes, almeno fino a quando Stoccarda non deciderà per lo "switch" in ottica 2023.

Silverstone intanto rappresenta un'occasione imperdibile per provare ad invertire la tendenza: l'ex base aerea della RAF è storicamente terreno di conquista per le Rosse e - più sostanzialmente - una delle piste più "care" a Leclerc, che vi è più volte salito sul podio. Anzi sempre, stagione dell'esordio con la Sauber a parte. Terzo nel 2019 e nel 2020, secondo un anno fa. Non basta ma aiuta. Il GP d'Inghilterra apre un mese di luglio al calor bianco: quattro GP in cinque settimane, prima della pausa estiva a e della ripresa delle operazioni l'ultimo weekend di luglio in Belgio.

Viaggia da Silverstone a Spa-Francorchamps appunto la Underground rossa. Si cambia treno e linea proprio tra le Ardenne perché a quel punto, saltando l'estate, sarà la volta di un altro tempio della velocità. Next stop: Monza. Con l'idea di avere in mano carte di nuovo buone ed il biglietto per il titolo o quantomeno per un finale di stagione da sfida aperta.