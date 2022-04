"Mangiamo le gomme e ci manca il passo": Verstappen lancia l'allarme rosso

DELUSIONE RED BULL

L'olandese si interroga sul nuovo passo falso Red Bull, in casa Mercedes Russell "avvisa" Hamilton.

"Weekend negativo. Non avevamo il passo e distruggevamo gli pneumatici. Stavo difendendo senza difficoltà il secondo posto ma bisogna arrivare al traguardo e noi non lo abbiamo fatto. Dobbiamo capire come mai abbiamo avuto tutti questi problemi con il graining. In più la mancanza di affidabilità sta compromettendo la nostra rimonta. Quest'anno sarà dura". Verstappen manda giù a fatica il boccone amaro del secondo ritiro in tre gare e sprona il suo team a voltare subito pagina. Getty Images

Il campione in carica, unico pilota in grado di rivaleggiare in pista con Leclerc a Melbourne (come già a Sakhir e dopo averlo battuto a Jeddah), lascia l'Australia con una deludente sesta piazza nella classifica iridata, alle spalle anche del proprio compagno di squadra Sergio Perez che sale sul secondo gradino del podio al termine di una gara spesa a lottare con le Mercedes:

"La partenza è stata piuttosto problematica. Mi sono trovato un po' chiuso ed Hamilton - frenando tardissimo - mi ha infilato. Ho sofferto un po' ad inizio gran premio e con la Safety Car in pista, poi però sono riuscito a recuperare. Alla fine un buon risultato. Mi dispiace per Max. È un momento difficile per noi".

Con una prova di grande qualità ma anche molto ragionata, George Russell mette a segno un terzo posto finale che lo proietta al secondo posto del Mondiale Piloti:

"Abbiamo approfittato dei guai altrui e siamo stati fortunati nel pit stop ma ci prendiamo volentieri questo risultato. Questo podio è speciale, è una prima ricompensa al lavoro delle ultime settimane. Dobbiamo ancora inseguire Ferrari e Red Bull ma ci arriveremo, anche se temo che servirà ancora un po' di tempo".

Alle spalle di Russell ha tagliato il traguardo un Lewis Hamilton piuttosto deluso, soprattutto per non aver potuto attaccare il proprio compagno di squadra nel finale di gara:

"Il motore si surriscaldava, quindi ho dovuto alzare il piede ed accontentarmi. Qui abbiamo portato un paio di aggiornamenti ed abbiamo imparato tanto. Ora si tratta di analizzare la performance di questo weekend, in vista dei prossimi appuntamenti".