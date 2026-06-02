Livrea speciale per la McLaren "millenaria" a Montecarlo

"È incredibilmente speciale celebrare il GP numero mille della McLaren. Arrivare fin qui non era scontato e questa nuova livrea riconosce le sfide, la resilienza e lo spirito che ci definiscono come squadra: McLaren non si arrende mai. Coinvolgere i fan nella nostra storia degli ultimi sessant'anni è stato una parte importante della preparazione a questo momento, con la nostra più grande attivazione dei fans di sempre (McLaren Racing Live: Miami) e le collezioni speciali dei nostri partner, che ci hanno aiutato a riflettere e celebrare questo percorso. La livrea ha molti riferimenti alla nostra storia e al nostro fondatore Bruce McLaren. Siamo estremamente orgogliosi di condividere questo momento e già non vediamo l'ora di affrontare il nostro prossimo capitolo."