Livrea speciale per la McLaren "millenaria" a Montecarlo
La storica squadra inglese è solo la seconda (dopo la Ferrari) a raggiungere il traguardo dei mille Gran Premidi Stefano Gatti
© McLaren Mastercard F1 Team
Livrea speciale e "millenaria" per la McLaren nel weekend del Gran Premio di Monaco. Il team campione del mondo Costruttori delle due ultime stagioni celebra nel Principato il proprio GP numero mille con un look one -off nel quale la tonalità papaya metallica è accompagnata da quella antracite. Lungo la livrea (che simbolizza il messaggio "McLaren non molla mai") sono presenti alcuni riferimenti alla storia del team: dalla prima gara alle vittorie e ai campionati, alla Triple Crown e al record mondiale di pit stop. Lando Norris e Oscar Piastri vestiranno ugualmente una tuta speciale in linea con il design "principesco" della MCL40 che verrà ripresentato nel Gran Premio di Spagna, che segue di soli sette giorni quello di Montecarlo. Proprio alla decisione di replicare la celebrazione a Barcellona è forse legato un piccolo giallo, relativo al Gran Premio della Cina di due mesi e mezzo fa, conteggiato da alcuni ma non da tutti: in quella occasione Norris e Piastri non riuscirono a prendere posto sulla griglia di partena, clamorosamente appiedati da problemi tecnici alle loro monoposto.
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Al di là di questo, la ricorrenza millenaria è particolarmente appropriata e azzeccata: il debutto del team era infatti avvenuto proprio a Monaco nel 1966, quando il fondatore Bruce McLaren scese in pista con la M2B. Nello spazio di sessant'anni la squadra ha vinto 203 Gran Premi, messo a segno 561 passaggi sui gradini del podio raggiunto 561 e conquistato 177 pole position. Risultati che hanno permesso ai piloti del team di conquistare tredici titoli iridati (il pù recente l'anno scorso con Norris) e alla McLaren stessa di allineare in bacheca dieci titoli Costruttori, compresi quelli 2024 e 2025.
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McLaren è il secondo team a raggiungere il traguardo dei mille Gran Premi disputati: il primo era stato naturalmente la Ferrari, ricorrenza celebrata (ugualmente con livrea speciale) al Gran Premio della Toscana Ferrari 1000 (appunto) andato in scena in edizione unica (era l'anno del Covid) domenica 13 settembre sul circuito del Mugello, di proprietà della Casa del Cavallino Rampante. Dopo Ferrari e McLaren, la squadra più vicina al traguardo dei mille GP è la Williams, attualmente a quota 863 partecipazioni. Da ricordare anche che quello millenario è il secondo traguardo storico festeggiato dalla McLaren in tempi recenti: nel 2023 infatti la McLaren ribattezzò MCL60 (anziché MCL37 da sequenza logica) la propria monoposto da Gran Premio, in occasione del sessantesimo anniversario di fondazione.
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Giovedì 4 giugno, vigilia dei primi turni di prove, la squadra festeggerà con un momento speciale: la M2B, come detta la prima McLaren da Gran Premio (oggi di proprietà di Richard Mille), verrà schierata sulla griglia di partenza in una ideale prima fila al fianco della attuale MCL40. Il CEO Zak Brown, il Team Principal Andrea Stella, i due piloti Lando Norris e Oscar Piastri (oltre al CEO della F1 Stefano Domenicali) saranno affiancati da tutti i vincitori viventi di Gran Premio al volante della McLaren.
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Zak Brown (CEO McLaren Racing)
"Il Gran Premio di Monaco di quest'anno offre un'opportunità perfetta per riconoscere la nostra ricca storia nel motorsport. Siamo solo la seconda squadra a raggiungere questo incredibile traguardo, quindi quale momento migliore per riflettere sul nostro passato, sul nostro presente e sul nostro futuro. Nel corso del nostro passato, questa squadra ha sempre dimostrato determinazione e determinazione, sia nei periodi di successo che nei momenti più difficili. McLaren non si ritira mai. Questa livrea e la celebrazione di giovedì sono un modo speciale per celebrare quanto siamo cresciuti. Non vediamo l'ora di scendere in pista e di riconoscere ciò che abbiamo raggiunto dalla nostra prima gara, qui a Monaco nel 1966, fino ad oggi."
Lou McEwen (Chief Marketing Officer McLaren Racing)
"È incredibilmente speciale celebrare il GP numero mille della McLaren. Arrivare fin qui non era scontato e questa nuova livrea riconosce le sfide, la resilienza e lo spirito che ci definiscono come squadra: McLaren non si arrende mai. Coinvolgere i fan nella nostra storia degli ultimi sessant'anni è stato una parte importante della preparazione a questo momento, con la nostra più grande attivazione dei fans di sempre (McLaren Racing Live: Miami) e le collezioni speciali dei nostri partner, che ci hanno aiutato a riflettere e celebrare questo percorso. La livrea ha molti riferimenti alla nostra storia e al nostro fondatore Bruce McLaren. Siamo estremamente orgogliosi di condividere questo momento e già non vediamo l'ora di affrontare il nostro prossimo capitolo."
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