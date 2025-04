Linea giovane, anzi giovanissima: Mercedes in Bahrain con Antonelli e... Vesti

"Non vedo l'ora di avere il mio primo assaggio del W16 nelle FP1 in Bahrain. Essere in grado di mettere in pratica tutto il mio lavoro al simulatore in pista è una prospettiva davvero entusiasmante per me. All'inizio dell'anno, mi sono posto l'obiettivo di massimizzare ogni possibilità che avrò al volante di una vettura di F1 nel 2025, ed è quello che spero di ottenere in Bahrein. Farò tutto il possibile per aiutare la squadra, George, Kimi e il team per il resto del fine settimana. Sono grato alla Mercedes per avermi dato ancora una volta questa opportunità". (Frederik Vesti)