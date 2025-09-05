Logo SportMediaset
Formula 1
PROVE LIBERE 1

Libere Monza: uno-due Ferrari con Hamilton e Leclerc, Sainz terzo con la Williams

Il sette volte iridato stacca la miglior performance battendo nel finale il compagno di squadra

di Stefano Gatti
05 Set 2025 - 15:27
Il weekend di Monza si apre nel migliore dei modi per la marea rossa con il miglior tempo di Lewis Hamilton e il secondo di Charles Leclerc nella prima sessione di prove libere del Gran Premio d'Italia. Al volante della SF-25 che omaggia nella livrea il cinquantenario del primo titolo iridato ferrarista di Niki Lauda, sir Lewis ha chiuso la sua best performance con il tempo di un minuto, 20 secondi e 117 millesimi, prevalendo per 159 millesimi sul compagno di squadra. Un avvio di weekend incoraggiante per la Scuderia di Maranello e in particolare per Hamilton che - lo ricordiamo - pagherà cinque posizioni sulla griglia di partenza per la penalità che o ha colpito lo scorso fine settimana a Zandvoort. Brivido a due terzi di sessione per Leclerc che - lanciato nel suo time attack - ha superato la Sauber di Nico Hulkenberg (appena entrato in pista) proprio mentre si accendeva la luce rossa a bordo pista per un'uscita di Hadjar alla Variante Ascari. Charles ha immediatamente alzato il piede dal gas, la Direzione di Gara ha scelto di non intervenire.

Terzo tempo per... l'ex ferrarista Carlos Sainz (oggi su Williams) a più di mezzo secondo (533 millesimi) dal suo successore al colante della Rossa. Quarto tempo per Max Verstappen a 575. Andrea Kimi Antonelli chiude la top five a 823 millesimi. Non scopre le proprie carte sul time attack la McLaren, sesta con Lando Norris a quasi un secondo (904 millesimi) da Hamilton. Non è sceso in pista il leader del Mondiale Oscar Piastri che - da regolamento - ha ceduto il volante della sua MC39 al rookie Alexander Dunne, attualmente impegnato in Formula 2. Settimo tempo per Alexander Albon con la seconda Williams davanti a George Russell (Mercedes), appiedato però nel finale da un problema tecnico della sua W15. Fernando Alonso (Aston Martin) e Isack Hadjar (VISA Cah App Racing Bulls) chiudono la top ten.

