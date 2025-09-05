Libere Monza: uno-due Ferrari con Hamilton e Leclerc, Sainz terzo con la Williams

Il weekend di Monza si apre nel migliore dei modi per la marea rossa con il miglior tempo di Lewis Hamilton e il secondo di Charles Leclerc nella prima sessione di prove libere del Gran Premio d'Italia. Al volante della SF-25 che omaggia nella livrea il cinquantenario del primo titolo iridato ferrarista di Niki Lauda, sir Lewis ha chiuso la sua best performance con il tempo di un minuto, 20 secondi e 117 millesimi, prevalendo per 159 millesimi sul compagno di squadra. Un avvio di weekend incoraggiante per la Scuderia di Maranello e in particolare per Hamilton che - lo ricordiamo - pagherà cinque posizioni sulla griglia di partenza per la penalità che o ha colpito lo scorso fine settimana a Zandvoort. Brivido a due terzi di sessione per Leclerc che - lanciato nel suo time attack - ha superato la Sauber di Nico Hulkenberg (appena entrato in pista) proprio mentre si accendeva la luce rossa a bordo pista per un'uscita di Hadjar alla Variante Ascari. Charles ha immediatamente alzato il piede dal gas, la Direzione di Gara ha scelto di non intervenire.