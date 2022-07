Libere Ungheria, Leclerc: "Raccolti dati utili". Sainz: "Siamo fiduciosi"

f1 ungheria

La prima giornata di libere ha regalato sorrisi in casa Ferrari con buone speranze per il prosieguo del weekend

Ungheria, venerdì super della Ferrari

































© Getty Images 1 di 18 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Le libere del venerdì in Ungheria fanno emergere una Ferrari in grande forma in vista del weekend dell'Hungaroring. Sainz prima e Leclerc poi si prendono la scena nella prima giornata, col pilota monegasco che ha spiegato la tipologia di lavoro scelta dalla scuderia nelle prime due sessioni: "Con condizioni meteo previste molto variabili questo fine settimana, oggi ci siamo concentrati soprattutto sulla messa a punto. Abbiamo anche effettuato qualche simulazione di gara dal momento che nelle prove libere di domani è probabile che sarà difficile raccogliere informazioni utili per la gara".

"Come al solito la pista si è evoluta parecchio, anche se meno di quanto ci aspettassimo. In vista di domani sarà fondamentale riuscire a mettere le gomme nella ideale finestra di utilizzo" ha spiegato Leclerc.

Nel pomeriggio Carlos Sainz si è invece piazzato terzo in classifica cronometrica dopo l'exploit del mattino: "È stato un venerdì interessante. Nelle prime libere ho sentito subito bene la vettura e sono riuscito rapidamente ad ottenere dei tempi niente male. Nella seconda sessione abbiamo provato alcuni cambi di setup per valutare quale direzione prendere in vista di gara e qualifiche. Ho avuto sensazioni meno buone ma direi che siamo a posto sia in termini di bilanciamento che di passo. Sembra che domani pioverà e quindi ci dovremo adattare alle condizioni di bagnato. Oggi per la squadra è stata una giornata positiva e siamo fiduciosi per il resto del weekend".