Libere Qatar, Sainz: "Pista veloce, dobbiamo saperci adattare". Leclerc: "Qualifiche da preparare bene"

F1 QATAR

Prima giornata di libere positiva a Losail per le Rosse, il pensiero dei due piloti del box di Maranello

La prima giornata di prove libere del GP del Qatar termina col sorriso per la Ferrari, che nonostante il 10° e 13° tempo in FP2 di Carlos Sainz e Charles Leclerc è riuscita a raccogliere dati importanti sulla pista di Losail. Soddisfazione per lo spagnolo che si è divertito sul nuovo layout: "Il primo giorno su una pista sconosciuta è sempre emozionante e impegnativo, poiché è ovviamente un'esperienza completamente nuova". Losail, incognita sabbia in pista Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images





Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images Ultime gallery Vedi tutte

Sainz ha poi aggiunto: "Ad essere onesti penso che questa pista abbia sorpreso tutti per quanto sia veloce e per la velocità che abbiamo in curva. Ciò si traduce nel dover lavorare di più sugli assetti che avevamo in mente all'inizio e nel doverci adattare durante la giornata. Non siamo esattamente dove vogliamo essere, quindi dobbiamo migliorare la macchina durante la notte perché la concorrenza è molto serrata. Ho piena fiducia che possiamo farcela e spero che domani saremo più avanti nell'ordine".

Tredicesimo tempo per Leclerc, che si è detto concentrato in vista delle qualifiche: "Mi piace molto la pista qui a Losail, è fantastica. È sempre interessante mescolare le cose e vedere una nuova sede sul calendario. Oggi abbiamo fatto un buon numero di giri sulle nostre due vetture, conoscendo le caratteristiche del circuito e raccogliendo quanti più dati possibili. Il nostro obiettivo principale sarà probabilmente la preparazione alle qualifiche perché i nostri long run erano già abbastanza buoni. Fondamentale sarà bilanciare il primo e l'ultimo settore, a causa del surriscaldamento delle gomme causato dalle alte temperature".