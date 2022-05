Libere GP Spagna, Leclerc: "Parecchio lavoro da fare". Sainz: "Fiducioso, tifo ci aiuterà"

F1 SPAGNA

Giornata positiva per la Rossa a Barcellona, analizzando i dati sarà possibile migliorarsi in vista della qualifica

La prima giornata di prove libere sul circuito di Montmelò per il GP di Spagna sorride alla Ferrari e a Charles Leclerc, che chiude entrambe le sessioni col miglior tempo. Il monegasco, però, vuole migliorarsi ancora: "I nostri giri in configurazione da qualifica non sono stati male, ma abbiamo ancora parecchio lavoro da fare soprattutto sulla gestione delle gomme e sul passo gara, dove siamo andati meglio con la mescola Soft che con la Medium". F1, le immagini del venerdì di libere a Barcellona

























































"Questa sera analizzeremo tutti i dati raccolti, che sono molto più significativi di quelli che avevamo dai test invernali, così da individuare i margini di miglioramento che esistono per noi su questa pista" ha spiegato Leclerc.

Soddisfatto Carlos Sainz, che non vede l'ora di sentire ancora una volta la spinta del pubblico: "La seconda sessione di libere è stata un po' più difficile della prima perché abbiamo faticato con gomme e bilanciamento dopo aver variato alcune regolazioni. Dobbiamo guardare i molti dati di cui disponiamo e sono fiducioso che riusciremo a trovare un assetto che mi faccia sentire più a mio agio. Sembra che ci sia parecchio degrado con le alte temperature in pista: questo potrebbe essere cruciale per la gara e ci lavoreremo sopra. Sono rimasto impressionato dal numero di spettatori che c’erano già oggi sulle tribune, è bellissimo vedere così tanta gente che fa il tifo per noi: ci regala buone vibrazioni e una motivazione extra".