Libere F1 Bahrain, Alonso: "Lotteremo con i più forti". Verstappen: "Libere brutte"

F1 BAHRAIN

Super prestazione di Alonso e della sua Aston Martin, capace di mettersi davanti alle Red Bull di Verstappen e Perez

La prima giornata di libere F1 del GP del Bahrain portano la firma di Alonso che alla guida della sua Aston Martin ha sorpreso tutti. Sulla pista di Sakhir lo spagnolo si prende la scena e punta ai piani alti in questo avvio di stagione che potrebbe riservare non poche sorprese. "È un gran passo nella giusta direzione, l'auto ci ha dato delle buone sensazioni. Aston Martin prestò lotterà con i team più forti" ha detto Alonso.

Il pilota di Aston Martin ha poi spiegato: "Dobbiamo ancora aspettare perché dobbiamo migliorare l'assetto. È presto, siamo in fase di approccio e dobbiamo cambiare varie cose". Sul nuovo team, poi, ha commentato entusiasta: "Credo che il team stia imparando ogni giorno qualcosa in più, vedremo cosa succederà nelle prime gare perché i primi test sono davvero interessanti. Aston Martin presto sfiderà i team più forti, ma la strada è ancora lunga".

VERSTAPPEN: "LIBERE BRUTTE"

Chiude il venerdì col secondo tempo il bi-campione del mondo Max Verstappen che però, nonostante il risultato, è tutt'altro che soddisfatto: "Abbiamo avuto un inizio di giornata difficile, le prime libere sono state davvero brutte e non sono riuscito a trovare equilibrio. È stato strano perché nei test non è mai andata male come oggi. Dobbiamo capire alcune cose, perché nel lungo l'auto non è stata male. Devo ritrovare il ritmo con la macchina. Ci stiamo muovendo nella giusta direzione".

HAMILTON: "HO PROVATO DI TUTTO"

"Siamo ancora molto lontani, lo sapevamo già dai test, ma questo è un gran divario". Così Lewis Hamilton, ottavo al termine della prima giornata di libere in Bahrain, ha commentato le prestazioni della sua W14. Il britannico ha poi proseguito: "Sto provando di tutto, dobbiamo lavorare tanto perché siamo un secondo più lenti degli altri. Ho dato del mio meglio in pista, ma dobbiamo modificare diverse cose dal punto di vista dell'assetto".

RUSSELL: "W14 CAMBIATA DAI TEST"

Tredicesimo tempo in cronometrica in FP2 per George Russell e la sua Mercedes, col pilota britannico che non è soddisfatto del lavoro portato in pista con la W14: "Dobbiamo riesaminare tutto, ma c'è un passo gara più forte di quello della qualifica. Dobbiamo analizzare i dati perché ci sono dei team davvero forti che hanno fatto passi in avanti importante in inverno. Vediamo cosa abbiamo imparato rispetto ai test, abbiamo fatto cambiamenti molto grossi all'auto. La macchina ora dà sensazioni migliori, ma non significa che sia più veloce. Domani mattina avremo più risposte".