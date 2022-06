Libere GP Azerbaijan, Perez: "Problemi in frenata". Verstappen: "Ferrari forte nel giro secco"

f1 azerbaijan

I due piloti Red Bull hanno chiuso la seconda sessione di libere alle spalle della Rossa di Leclerc

La prima giornata di prove libere del GP d'Azerbaijan a Baku si chiude col sorriso per la Red Bull, che piazza entrambe le monoposto in top 3 in FP2 alle spalle di Charles Leclerc. Soddisfatto Sergio Perez, che dopo aver registrato il miglior tempo nelle prime libere, segue il passo del monegasco: "È stata una giornata positiva, le FP2 non sono andate come volevamo perché abbiamo preso delle direzioni sbagliate".







































"Non siamo subito riusciti a risolvere i problemi, ma abbiamo dei buoni dati con entrambe le gomme in simulazione e anche con Max possiamo confrontarci. Esamineremo il tutto per essere competitivi in qualifica. In frenata abbiamo avuto tanti problemi" ha spiegato il messicano.

Max Verstappen, terzo in sessione, ha evidenziato: "Siamo stati sfortunati con le soft per le bandiere gialle, ma comunque sembriamo molto competitivi. La Ferrari sembra essere di nuovo veloce sul giro secco, ma nei long run invece sembriamo essere più simili. Questo è positivo. Nel complesso non è stata una brutta giornata, ma nei circuiti cittadini non riusciamo mai a far funzionare le gomme nel giro secco e poi perdiamo la prestazione".