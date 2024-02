Libere F1 Bahrain, Verstappen: "Qualche problema, ma siamo vicini"

GP BAHRAIN

Il tre volte iridato non nasconde le difficoltà, ma è pronto a tornare forte per il venerdì di qualifiche

F1 Bahrain, le immagini delle prime libere della stagione

































































1 di 34 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 34 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM La prima giornata di libere di F1 in Bahrain si chiude con un Max Verstappen in difficoltà, col tre volte campione del mondo addirittura sesto nella classifica dei tempi del giovedì. Una posizione che non preoccupa l'olandese che, nonostante non abbia nascosto i problemi alla sua RB20, si è detto soddisfatto: "Non è andata male, siamo molto vicini. Gli altri hanno alzato ulteriormente l'asticella e hanno aumentato i giri del motore per andare alla massima velocità. Ma ci concentriamo su noi stessi, perché dobbiamo trovare il punto giusto e non siamo lontani".

"Abbiamo avuto qualche piccolo problema sul bilanciamento. Sono abbastanza soddisfatto della macchina, ci siamo concentrati sul long run oggi. Non sono preoccupato per le differenze viste in pista, penso che in qualifica saremo molto vicini" le parole del campione Red Bull.

Il miglior tempo di giornata è però quello della Mercedes di Lewis Hamilton: "È uno shock vederci così in alto, ma non facciamo il passo più lungo della gamba. C'è qualcosa da sistemare, dobbiamo lavorare sull'assetto e il nostro passo non è vicino alla Red Bull, ma siamo vicini sul giro secco. Saremo in lotta? Forse è presto per dirlo, ma siamo lì con Ferrari, Aston Martin e McLaren. Saremo in battaglia, se Verstappen è avanti però andrà via come negli altri anni".

A inseguire la W15 il compagno di box George Russell: "Non dobbiamo lasciarci trasportare dall'entusiasmo, il passo qualifica è andato bene e dobbiamo capire il perché. Dobbiamo capire cosa è cambiato perché andato al di là delle nostre aspettative. Nel passo Verstappen è davanti, ma siamo vicini a Ferrari e Aston Martin".