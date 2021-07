Libere Austria, Leclerc: "Dubbi sulle gomme". Sainz: "Staremo più indietro"

F1 AUSTRIA

I due piloti Ferrari hanno chiuso la sessione di libere nella seconda metà della classifica dei tempi

Il venerdì di libere della Ferrari si conclude col 13° tempo registrato in FP2 da Carlos Sainz e col 16° di Charles Leclerc. Lo spagnolo si è detto soddisfatto, ma c'è ancora qualcosa da migliorare: "Il quadro è abbastanza simile alla scorsa settimana. In qualifica si spinge tanto e a piena velocità, anche se siamo forti nelle curve sappiamo di avere dei problemi e staremo più indietro".

Qualche dubbio per Leclerc: "Non credo che siamo a riusciti a capire del tutto come far funzionare le gomme in modo ottimale, ma nel complesso il passo gara è forte. Sul passo di qualifica stiamo lavorando".