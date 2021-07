Libere 3 Spielberg: Verstappen stacca tutti: 2. Bottas, 3. Hamilton. Ferrari  6. con Sainz, 9. con Leclerc

GP AUSTRIA F.1 PROVE LIBERE 3

Miglior tempo dell'olandese nel terzo ed ultimo turno di prove libere del settimo appuntamento iridato al Red Bull Ring di Spielberg.

di

STEFANO GATTI

Max Verstappen prenota la pole position staccando tutti nella FP3 di Spielberg: 358 millesimi di vantaggio su Valtteri Bottas, 686 su Lewis Hamilton, al quale il freschissimo rinnovo del contratto con Mercedes fino al 2023 non ha (per ora) messo le ali alle ruote. Pierre Gasly stacca il terzo tempo della sessione davanti ad un ottimo Antonio Giovinazzi ed alla sua Alfa Romeo. Per la Ferrari il sesto tempo di Carlos Sainz (+0.756) ed il nono di Charles Leclerc (+0.893).

Non ci sono incrinature nello stato di grazia di Verstappen e della Red Bull sulla pista di casa. Negli ultimi sessanta minuti di prove libere prima delle qualifiche il pilota olandese allunga con decisione il passo, infliggendo un distacco superiore al mezoz secondo alle due Mercedes, di fatto avvalorando i "sospetti" del venerdì di Hamilton il quale - dopo aver ottenuto il miglior tempo nelle FP2 - aveva dichiarato di non farsi troppe illusioni, sicuro che Red Bull avrebbe poi tirato fuori il classico cappella dal cilindro (o meglio, dalla power unit Honda...). Bottas accusa 538 millesimi di ritardo, lo stesso Hamilton 686. Sarebbero stati quattro decimi o poco più per il Re Nero, non gli fosse stata tolta - per aver oltrepassato i track limits alla curva 10 - la sua miglior performance assoluta: infrazione millimetrica ma.. tant'è.

Alle spalle di Red Bull e Mercedes (con il solito "ritardatario" Perez, solo settimo), quarto a tre soli millesimi da Hamilton, mentre il suo compagno di squadra Yuki Tsunoda ha chiuso dodicesimo, dopo essere stato protagonista di un "lungo" ad oltre 250 chilometri orari nel "complex" finale in discesa (curve 9 e 10) che introduce al rettifilo del traguardo, riuscendo però a continuare senza danni.

Antonio Giovinazzi porta al quinto posto l'Alfa Romeo (+0.756), precedendo di due soli millesimi Carlos Sainz con la migliore delle Ferrari. Lo spagnolo è stato protagonista di un "lungo" alla solita curva 10, mentre il suo compagno di squadra Leclerc ha sollevato con la posteriore sinistra la polvere alla fine del cordolo in uscita alla curva 4, mettendo poi a segno la nona performance della mattinata. A separare le due SF21 la Red Bull del già citato Perez e la Alpine di Fernando Alonso. Chiude la top ten Sebastian Vettel che - nel giorno del suo 34esimo compleanno - si toglie la (piccola) soddisfazione di precedere di quattro millesimi l'Aston Martin gemella di Lance Stroll.