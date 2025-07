Un'altra testa di serie del torneo femminile cade a Wimbledon. Si tratta della rappresentante della Repubblica Ceca Barbora Krejcikova, vincitrice del torneo l'anno scorso, ex n. 2 del mondo e attuale n. 16. A batterla per 2-6 6-3 6-4 è stata l'americana Emma Navarro, n. 10 del ranking Wta. In passato Krejcikova è stata anche campionessa del Roland Garros nel 2021, anno in cui ha vinto anche l'oro olimpico in doppio donne a Tokyo.