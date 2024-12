Libere 3: Piastri precede Norris in vetta, Sainz chiude la top five, Leclerc nono

Nuovo uno-due McLaren a Yas Marina: Oscar Piastri precede il compagno di squadra Lando Norris al vertice della classifica dei tempi del terzo e ultimo prove libere del Gran Premio di Abu Dhabi. L'australiano chiude in un minuto, 23 secondi e 433 millesimi il suo time attack, battendo di 193 millesimi l'inglese.Terzo tempo a 390 millesimi da Piastri per Lewis Hamilton che nel finale trova il guizzo per scavalcare Max Verstappen e la sua Red Bull (+0.411). In ritardo le Ferrari: Carlos Sainz non va oltre il quinto tempo a 438 millesimi dalla vetta, mentre Charles Leclerc (che pagherà dieci secondi di penalità in griglia) è solo nono a 665 millesimi. Nel corso delle prove il monegasco (completamente ristabilito dalla leggera intossicazione alimentare del venerdì, si apre via radio con il ponte di comando ferrarista per lanciare un messaggio inquietante in chiave caccia alla McLaren: "We are nowhere, nowhere".