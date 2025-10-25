Logo SportMediaset

Formula 1
PROVE LIBERE 3

Libere 3: Norris si candida alla pole, due Ferrari nella top five. Verstappen non brilla

L'ultima sessione di prove libere prima delle qualifiche lancia il pilota inglese della McLaren

di Stefano Gatti
25 Ott 2025 - 21:08
© Getty Images

© Getty Images

McLaren d'autorità in cima alla classifica del terzo e ultimo turno di prove libere a Città del Messico grazie al miglior tempo di Lando Norris in un minuto, 16 secondi e 633 millesimi. Alle spalle del pilota inglese c'è la Ferrari di Lewis Hamilton con un ritardo però già piuttosto consistente di 345 millesimi in assetto da qualifica dal suo connazionale, mentre George Russell (+0.512) porta a tre i piloti british davanti a tutti. Charles Leclerc chiude quarto a 566 millesimi con un time attack a tempo praticamente scaduto, saltando davanti al leader del Mondiale Oscar Piastri (599 millesimi da Norris) che completa una top five nella quale - tra le grandi del Mondiale - manca solo la Red Bull, sesta con Max Verstappen a 609 millesimi dalla vetta.

© Getty Images

© Getty Images

Il quattro volte campione del mondo olandese non ha lo smalto del secondo turno di prove libere del venerdì e precede Andrea Kimi Antonelli, settimo con l'altra Mercedes a 630 millesimi da Norris. Isack Hadkjar (Racing Bulls), Yuki Tsunoda con la Red Bull e Gabriel Bortoleto (Sauber-Ferrari) completano la top ten.

In ombra Carlos Sainz e la Williams. Dopo essere stato brevemente in cima alla classifica dei tempi intorno a metà sessione, il vincitore del GP di Mexico City del 2024 (ad oggi ultima vittoria della Ferrari nel Mondiale) si perde un po', va lungo davanti alla torcida del Foro Sol e chiude solo quindicesimo davanti al compagno di squadra Alexander Albon. Ultimo tempo per Fernando Alonso: l'Aston Martin gemella di Lance Stroll occupa invece la tredicesima casella del ranking.

