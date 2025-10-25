Libere 3: Norris si candida alla pole, due Ferrari nella top five. Verstappen non brilla

Il quattro volte campione del mondo olandese non ha lo smalto del secondo turno di prove libere del venerdì e precede Andrea Kimi Antonelli, settimo con l'altra Mercedes a 630 millesimi da Norris. Isack Hadkjar (Racing Bulls), Yuki Tsunoda con la Red Bull e Gabriel Bortoleto (Sauber-Ferrari) completano la top ten.