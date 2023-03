Libere 3 Jeddah: dominio Red Bull, Aston Martin seconda forza. Ferrari, avanti piano

PROVE LIBERE 3

Il campione del mondo in carica prenota la pole position del secondo appuntamento del Mondiale.

© Getty Images 1 di 26 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Red Bull inarrivabile anche nel terzo ed ultimo turno di prove libere a Jeddah: miglior tempo ancora un a volta per Max Verstappen in un minuto, 28 secondi e 485 millesimi, con un vantaggio sul compagno di squadra Sergio Perez superiore al mezzo secondo (613 millesimi). Ritardo quasi doppio dal pari gradi (nel senso dei titoli iridati) Fernando Alonso, il cui ritardo sfiora già il seondo pieno: 998 milesimi. Solo sesta la migliore delle Ferrari, quella di Charles Leclerc che chiude ad un secondo e 113 millesimi dalla vetta. Davanti al monegasco anche Lance Stroll (che completa la seconda fila"virtuale" by Aston Martin) e Lewis Hamilton. Solo decimo l'altro ferrarista Carlos Sainz (+1.276), predeuto dalle due McLaren - in crescita - di Lando Norris e Oscar Piastri e dalla Alpine di Pierre Gasly.

Poco meno di tre decimi separano alle fine del terzo turno di prove libere Verstappen dalla pole dell'anno scorso a Jeddah, firmata dal suo compagno di squadra Perez. Facile prevedere o quantomeno mettere in conto (per la diretta concorrenza) una performance da record dell'olandese nelle più fresche qualifiche della serata saudita. Alla Ferrari resta il fattore-sorpresa. Leclerc e Sainz hanno spinto a fondo nel finale del turno ma non è accettabile un ritardo ancora superiore al secondo dalla vetta. Sesto tempo per il monegasco, margine basso della top ten per il madrileno. Occorre andare all'assalto quantomeno della seconda fila, per il momento "virtualmente" occupata dalle Aston Martin di Alonso e Stroll, a conferma della bontà di fondo della AMR23 powered by Mercedes. A proposito, indicazioni parzialmente contrastanti arrivano dalle Frecce Nere. Cresce Hamilton che stacca il quinto tempo (ad un secondo e 83 millesimi da Verstappen) sulla pista della sua più recente vittoria nel Mondiale di inizio dicembre del 2021.

Solo Undicesimo George Russell che apre una seconda pagina della classifica dei tempi dalla quale si emancipano finalmente le McLaren, settima ed ottava con Norris e Piastri: sperabilmente per gli "arancioni" il segno che almeno una parte delle difficoltà della MCL60 "anniversary" in Bahrain erano legati a problemi di gioventù oppure alle caratteristiche della pista di Sakhir. Nella top ten anche Gasly con la Alpine, al momento superiore al veterano (nel team bleu) Esteban Ocon, attualmente quattordicesimo.