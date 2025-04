Libere 3: Dopo le McLaren l'abisso: Norris batte Piastri, notte fonda per Hamilton

È proseguito anche nel terzo e ultimo turno di prove libere lo strapotere della McLaren a Jeddah. Miglior tempo questa volta per Lando Norris che chiude in un minuto, 27 secondi e 489 il suo miglior time attack... vista pole. Secondo tempo per il suo compagno di squadra Oscar Piastri con un ritardo di 24 millesimi. Dietro la coppia papaya l'abisso: nella continua (fin qui in buona sostanza improduttiva) alternanza tra gli inseguitori della McLaren, tocca alla Mercedes emergere con il terzo tempo di George Russell ma a ben più di mezzo secondo di ritardo (627 millesimi). Max Verstappen è quarto con la Red Bull a 845 millesimi dalla vetta, Charles Leclerc quinto a 883 millesimi. In agguato dietro al monegasco ci sono le due Williams (sempre più quinta forza del Mondiale) di Alexander Albon e Carlos Sainz, con il pilota inglese una volta di più davanti all'ex ferrarista spagnolo. Pierre Gasly chiude ottavo con la Alpine davanti alla Red Bull di Yuki Tsunoda. Non va oltre il decimo tempo Andrea Kimi Antonelli (+1.190).