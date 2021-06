Libere 3 a Spielberg: Hamilton batte Verstappen: 3. e 4. Bottas e Perez. Exploit Alpha Tauri, Ferrari 7. con Leclerc

Lewis Hamilton rialza la testa e mette a segno il miglior tempo nell'ultimo turno di prove libere. Il Re Nero infligge 204 millesimi a Max Verstappen e 463 al proprio compagno di squadra Valtteri Bottas. Quarto tempo per Sergio Perez con l'altra Red Bull. Ottima performance per la sorella minore Alpha Tauri: quinto tempo per Yuki Tsunoda, sesto per Pierre Gasly che precedono Charles Leclerc con la migliore delle Ferrari (+0.971). Carlos Sainz non va invece oltre il 13esimo tempo.