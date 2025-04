Libere 2: Piastri e Norris staccano tutti, il rookie Hadjar (3.) brucia Hamilton

Miglior tempo di Oscar Piastri in un secondo turno di prove libere interrotto da ben quattro bandiere rosse, la prima e più importate delle quali provocata ad inizio turno dalla violenta uscita di pista di Jack Doohan all'ingresso della prima curva dopo i box in piena velocità (prossima ai trecento chilometri orari). Quasi dimezzato il tempo a disposizione dei piloti per girare full gas. Per Piastri best performance in un minuto, 28 secondi e 114 millesimi, con 49 millesimi il vantaggio sul proprio compagno di squadra Lando Norris. Uno-due McLaren quindi e distacchi già rilevanti sulla concorrenza: terzo tempo per il rookie franco-algerino Isack Hadjar con la V-Carb di VISA Cash App Racin Bulls (+0.404). Lewis Hamilton chiude quarto a 430 millesimi da Piastri con la migliore delle Ferrari. L'altra SF-25 di Charles Leclerc è settima a 472 millesimi dalla vetta.