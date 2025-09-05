Libere 2: McLaren in sella Norris, Leclerc e Sainz precedono Piastri. Antonelli nella ghiaia

Davanti all'altra McLaren di Oscar Piastri (ce era stato sostituito nelle FP1 dal rookie Alexander Dunne) c'è la Williams-Mercedes dell'ex ferrarista spagnolo Carlos Sainz con un ritardo di soli 96 millesimi da Norris. Quello di Piastri da compagno di squadra è invece di 181 millesimi. Il leader del Mondiale è stato convocato in Direzione Gara essere ripartito dai box prima della ripartenza dopo la bandiera rossa che aveva interrotto le prove. Piastri precede a sua volta Lewis Hamilton (+0.192, era stato il più veloce all'ora di pranzo). Il sette volte iridato pagherà cinque posizioni di penalità in griglia per l'infrazione nei giri di schieramento del recente GP d'Olanda. Sesto tempo Max Verstappen a 199 millesimi dalla vetta. Supermax e sir Lewis si sono trovati a stretto contatto nelle battute finali delle prove, quelle come detto sopra dedicate alla simulazione del ritmo sulla distanza, quando l'olandese (evidentemente già in "race mood") ha infilato l'inglese alla staccata della Prima Variante.