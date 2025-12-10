Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Sci freestyle, Cdm skicross: sei azzurri qualificati per gara2 a Val Thorens

10 Dic 2025 - 20:33

Sei azzurri superano la qualificazione e venerdì saranno al via di gara 2 della tappa di apertura della Coppa del Mondo di SkiCross a Val Thorens, in Francia: Jole Galli al femminile, Simone Deromedis, Dominik Zuech, Federico Tomasoni, Edoardo Zorzi e Davide Cazzaniga al maschile. Solo David Mobarg ha saputo fare meglio di Simone Deromedis a Val Thorens (Francia) nel turno di qualificazione maschile: il venticinquenne trentino ha siglato il secondo tempo nel turno preliminare della sfida che si svolgerà venerdì, con soli quattro centesimi di ritardo dallo scandinavo, in vetta alla classifica con 1'05"54. Il terzo riscontro di gioranta è stato segnato dal canadese Reece Howden, detentore della Coppa del MOndo, attardato di 14 centesimi. Oltre a Deromedis, superano il taglio anche Dominik Zuech, undicesimo a 0"62, Federico Tomasoni, quindicesimo a 0"73, Edoardo Zorzi, ventitreesimo a 1"10 e Davide Cazzaniga, trentaduesimo a 1"25. Resta invece escluso Yanick Gunsch che ha chiuso la prova con un gap di 2"02.

C'è ancora la svedese Sandra Naslund davanti a tutte nel turno preliminare femminile: come già martedì, la scandinava al rietro dopo il grave infortunio di dodici mesi fa, ha fatto segnare il miglior tempo con 1'08"55 ed un margine di 0"52 sulla tedesca Daniela Maier, quindi terza piazza per l'elvetica Saskja Lack. Semaforo verde senza problemi per Jole Galli, decima a 1"82 mentre la ventiduenne Andrea Chesi ha trovato il trentesimo tempo. Domani la tappa di Val Thorens propone la prima delle due gare, debutto stagionale: lo start degli ottavi maschili è fissato alle 13.45. In base al turno di qualificazione di martedì, saranno della partita Deromedis, Zuech, Zorzi e Galli. 

Ultimi video

02:19
DICH MALAGO' CAMERA ARDENTE PIETRANGELI SRV

Malagò: "Pietrangeli un fenomeno, ma scanzonato e divertente"

01:05
rb

Impresa Red Bull-BORA-hansgrohe: traina un aliante fino al decollo

01:08
JACOBS E LA SCINTILLA DICH

Jacobs: "Oggi manca la scintilla. Dire basta? Decisione difficile"

01:14
Sci di nuovo azzurro

Sci di nuovo azzurro

01:39
Domenica di pallavolo

Domenica di pallavolo

00:34
MCH FIACCOLA POLONARA-TAMBERI MCH

Brivido Olimpiade: l'emozionante passaggio della fiamma tra Tamberi e Polonara

00:44
MCH PARTENZA FIACCOLA PALTRINIERI MCH

La partenza della fiaccola olimpica con Paltrinieri

01:47
La torcia al Quirinale

La torcia al Quirinale

01:10
DICH MALAGO' TORCIA OLIMPICA DICH

Malagò: "La torcia per l'Italia è uno spot per il Paese"

00:57
DICH MATTARELLA OLIMPIADI DICH

Mattarella: "L'Olimpiade parli a tutti con forza"

00:49
DICH MATTARELLA SU TREGUA OLIMPICA DICH

Mattarella: "L'Italia ha chiesto che la tregua olimpica sia rinnovata"

00:56
MCH ACCESSIONE TORCIA QUIRINALE MCH

L'accensione della torcia olimpica al Quirinale

00:42
MCH FIAMMA OLIMPICA A ROMA MCH

La fiamma olimpica è arrivata in Italia

02:22
DICH BEPPE SALA TORCIA OLIMPICA dalla mixed DICH

Milano-Cortina, Sala: "Per Santa Giulia tutto a posto, superati gli scogli delle ultime settimane"

01:03
MCH 2 CAMERA ARDENTE PIETRANGELI 3/12 MCH

L'ultimo saluto a Pietrangeli: la camera ardente al Foro Italico

02:19
DICH MALAGO' CAMERA ARDENTE PIETRANGELI SRV

Malagò: "Pietrangeli un fenomeno, ma scanzonato e divertente"

I più visti di Altri Sport

Sara Curtis da record

Sara Curtis da record

MCH NHL CHE BOTTA CONTRO LA BALAUSTRA MCH

Romanov, che botta contro la balaustra

Sinner contro Alcaraz, chi può attaccarli?

Sinner contro Alcaraz, chi può attaccarli?

Razzetti: "L'emozione più bella della mia vita"

Razzetti: "L'emozione più bella della mia vita"

MCH FIACCOLA POLONARA-TAMBERI MCH

Brivido Olimpiade: l'emozionante passaggio della fiamma tra Tamberi e Polonara

JACOBS E LA SCINTILLA DICH

Jacobs: "Oggi manca la scintilla. Dire basta? Decisione difficile"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
20:55
Sci alpino, Vonn: "Mi sento nella miglior forma della mia vita"
20:33
Sci freestyle, Cdm skicross: sei azzurri qualificati per gara2 a Val Thorens
20:07
Tennis: per Sinner allenamento a Dubai con Simona Halep
19:15
Da Olbia a Cagliari, la Fiamma olimpica sbarca in Sardegna
18:51
Sci alpino, Vinatzer si allena a Sestriere dopo il podio a Beaver Creek