Sci freestyle, Cdm skicross: sei azzurri qualificati per gara2 a Val Thorens

Sei azzurri superano la qualificazione e venerdì saranno al via di gara 2 della tappa di apertura della Coppa del Mondo di SkiCross a Val Thorens, in Francia: Jole Galli al femminile, Simone Deromedis, Dominik Zuech, Federico Tomasoni, Edoardo Zorzi e Davide Cazzaniga al maschile. Solo David Mobarg ha saputo fare meglio di Simone Deromedis a Val Thorens (Francia) nel turno di qualificazione maschile: il venticinquenne trentino ha siglato il secondo tempo nel turno preliminare della sfida che si svolgerà venerdì, con soli quattro centesimi di ritardo dallo scandinavo, in vetta alla classifica con 1'05"54. Il terzo riscontro di gioranta è stato segnato dal canadese Reece Howden, detentore della Coppa del MOndo, attardato di 14 centesimi. Oltre a Deromedis, superano il taglio anche Dominik Zuech, undicesimo a 0"62, Federico Tomasoni, quindicesimo a 0"73, Edoardo Zorzi, ventitreesimo a 1"10 e Davide Cazzaniga, trentaduesimo a 1"25. Resta invece escluso Yanick Gunsch che ha chiuso la prova con un gap di 2"02.