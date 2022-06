Libere 2: Leclerc al comando, Perez 2. davanti a Verstappen; Alonso 4. precede Sainz

PROVE LIBERE 2

Il monegasco della Ferrari chiude al comando la prima giornata di prove dell'ottavo appuntamento del Mondiale.

Miglior tempo di Charles Leclerc nel secondo turno di prove libere del GP dell'Azerbaijan. Il ferrarista ha battuto di 248 millesimi Sergio Perez che conferma il proprio attuale stato di grazia precedendo il compagno di squadra Max Verstappen, staccato di 356 millesimi dalla vetta. Fernando Alonso conferma il proprio feeling con il circuito cittadino di Baku infilandosi al quarto posto davanti ad un Carlos Sainz non particolarmente brillante nei primi due turni di prove (quarto e quinto, a posizioni invertite con lo stesso Alonso). © Getty Images

Supera il secondo pieno (per cinquanta millesimi) il ritardo del ferrarista spagnolo dalla miglior performance di giornata, messa a segno dal suo compagno di squadra. Carlos è stato anche autore di un "lungo" in frenata nella battute finali del turno, ma identica... svista era capitata in precedenza a Leclerc e (per ben due volte) a Perez. Più veloce di tutti nel primo turno, il messicano precede (ancora una volta!) il campione del mondo in carica Verstappen. Ferrari e Red Bull sono apparse superiori al resto del gruppo anche nel finale delle prove, dedicato alla simulazione del passo gara.

© get

In una domenica da caccia ai punti iridati sperano in base ai risultati del venedì azerbaigiano sperano anche i piloti di Alpine ad Alpha Tauri. Esteban Ocon non riesce ad elevarsi ai livelli di Alonso ma è comunque nono, preceduto da Gasly, Russell e Tsunoda. Fuori dalla top ten (chiusa da Lando Norris con una McLaren fin qui ben poco efficace) si piazza invece Lewis Hamilton, dodicesimo ad un secondo e 650 millesimi. Un ritardo pesante che la momento impedisce alle Frecce di coltivare grandi ambizioni a Baku. Nonostante la posizione migliore, anche Russell è parecchio lontano dal vertice: un secondo e 324 millesimi.

© Getty Images

Oltre che per la McLaren (Ricciardo è quattordicesimo, ancora una volta dietro a Norris), l'avvio del weekend dell'ottavo round del Mondiale è tutto in salita per Aston Martin (Vettel undicesimo, Stroll tredicesimo) e per Alfa Romeo: Bottas quindicesimo e Zhou sedicesimo. Alle loro spalle Magnussen, Albon, Schumacher e Latifi. Vale a dire Alfa, Haas e Williams, in coda a tutti, un déjà vu del 2021. Come sono già lontani gli exploits delle terze linee nei primi GP di questa stagione!