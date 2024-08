Libere 2: Hamilton "brucia" Norris, Sainz e Leclerc nella top five di Monza

PROVE LIBERE 2

Sir Lewis svetta con la Mercedes sul rinnovato asfalto dell'Autodromo Nazionale

Caldo e brividi per l'apertura del GP di Monza































































© Getty Images 1 di 33 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Primo regalo di Lewis Hamilton ai tifosi della Rossa: il ferrarista prossimo venturo mette a segno il miglior tempo del secondo turno di prove libere del venerdì monzese. Prima di dedicarsi al passo-gara, Sir Lewis chiude nel tempo di un minuto, 20 secondi e 738 millesimi il uso time attack. Solo tre millesimi di ritardo per Lando Norris con la McLaren. Tra lo sfidante inglese di Max Verstappen per il titolo e il suo compagno di squadra Oscar Piastri (quarto a 120 millesimi da Hamilton) si inserisce Carlos Sainz, autore aputno del terzo tempo a 103 millesimi dalla vetta. L'altra SF-24 carbon-look di Maranello non è lontana: Charles Leclerc termina il suo lavoro a 154 millesimi dal suo prossimo compagno di squadra. Interlocutoria la prestazione di Verstappen che, dopo aver messo tutti alle spalle nel turno dell'ora di pranzo, non va oltre il quattordicesimo tempo a 872 millesimi da Hamilton. Non ne approfitta il suo compagno di squadra Sergio Perez che "rispettosamente"segue Max nel ranking con il quindicesimo tempo.

© Getty Images

Dietro ai primi cinque, la seconda parte della top tenche apre il suo weekend monzese dopo aver ceduto la sua W15 nel primo turno ad, il cui debutto in un weekend di gara (in attesa dell'annuncio del suo ingaggio per il 2025 al posto di Hamilton) era stato macchiato da. Russell chiude con un ritardo di 348 millesimi dal suo attuale compagno di squadra: un gap in un certo senso consistente, considerando che quello di Leclerc (che lo precede in classifica) è praticamente la metà. Settimo tempo percon la migliore delle Haas powered by Ferrari. La VF-24 gemella (affidata a Kevin Magnussen)di Lesmo dopo pochi minuti dal semaforo verde in fondo alla corsia dei box, provocando l'esposizione della bandiera rossa. Vincitore del Gran Premio di tre anni fa (con la McLaren)a 562 millesimi da Hamilton con la sua VISA Cash App RB(che a Monza ha vinto nel 207 con la McLaren e tre anni dopo con la Ferrari) e al compagno di squadra di quest'ultimo sulla Aston Martintricolore.

Nella seconda pagina della classifica, rientra nei ranghi dopo un brillante primo turno Valtteri Bottas: il finlandese di F1 Stake Sauber non va oltre l'undicesimo tempo nelle FP2, scorrendo la cui parte bassa troviamocome anticipato sopra (e a sorpresa) le due Red Bull di Verstappen e Perez. Alla sua prima esperienza con la Williams che dovrebbe guidare fino a termine della stagione (al posto di Logan Sargeant), il rookie argentino di origini di chiare ascendenze italiane Franco Colapinto conferma il diciassettesimo tempo del primo turno, con un tempo di appena due decimi più alto di quello del suo ben più navigato compagno di squadra Alexander Albon, che si mette alle spalle le Red Bull, team che lo ha a suo tempo scaricato.