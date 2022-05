Libere 2: bis di Leclerc davanti a Sainz, Red Bull 3. e 4. con Perez e Verstappen, conferma di Norris (5.)

PROVE LIBERE 2

En plein del ferrarista monegasco nella prima giornata di prove del settimo appuntamento del Mondiale.

La Ferrari sale in cattedra a Montecarlo, mettendo in fila le Red Bull nel secondo turno di prove libere: Charles Leclerc si conferma padrone incontrastato del venerdì monegasco, Carlos Sainz chiude secondo a 44 millesimi dal compagno di squadra. Red Bull più staccate rispetto al primo turno: Sergio Perez (di nuovo davanti a Max Verstappen) è terzo a 379 millesimi, il nuovo leader della generale quarto a 447 millesimi dalla vetta. Lando Norris si conferma quinto (+0.638) mentre il suo compagno di squadra Daniel Ricciardo distrugge alle Piscine l'avantreno della sua McLaren. Sesto tempo per George Russell (+0.750). © Getty Images

Le Rosse allungano il passo nel secondo turno di prove di Montecarlo. Terzo all'ora di pranzo alle spalle di Leclerc, Sainz scavalca Perez (fin quai più brillante di Verstappen ma è solo venerdì) e prende la scia del ferrarista di casa, staccato di 44 millesimi: un respiro. Ci sono le premesse di una qualifica rosso brillante, ci si deve però aspettare la risalita del campione in carica e magari il sale di un meteo capriccioso che preannuncia temperature in picchiata e magari qualche scroscio di pioggia a rimescolare le carte. Forse anche ad aprire il pronostico agli incerti del mestiere, anzi a quelli del Principato. Con qualche chances in più per gli outsiders: lo stesso Perez, oppure un Lando Norris completo e continuo, oltre che sempre "performante" su questo asfalto. Molto più difficile che molto in alto possa puntare il suo compagno di squadra Daniel Ricciardo. Già vincitore del GP più glamour del calendario (non più tardi di quattro anni fa con la Red Bull), l'australiano ha picchiato duro alle Piscine, chiudendo in coda al gruppo, senza giri cronometrati.

La seconda metà della top ten si apre con George Russell che si avvicina alle posizioni che contano ma chiude a sette decimi e mezzo da Leclerc e prosegue con Piere Gasly, Fernando Alonso, Sebastian Vettel e Yuki Tsunoda: un mix di freschezza e di esperienza (due vittorie a testa per lo spagnolo ed il tedesco) con speranze di podio nel caso - di cui detto sopra - di una domenica da... brivido dell'imprevisto. Solo dodicesimo Lewis Hamilton, che nelle Libere 1 aveva raggiunto la P10 e chiude il venerdì monegasco ad un secondo e 611 millesimi da Leclerc. Alle spalle del sette volte iridato c'è Valtteri Bottas (che non aveva girato tra le tredici e le quattordici) mentre sorprende in negativo la diciottesima performance di Esteban Ocon, soprattutto rispetto al tempo al risultato di Alonso.