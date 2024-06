Libere 2 Barcellona: Hamilton in cattedra, Sainz e Norris nella scia di sir Lewis

PROVE LIBERE 2

Mercedes a sorpresa davanti a tutti al termine della prima giornata di prove del decimo appuntamento del Mondiale

Miglior tempo per il ferrarista prossimo venturo Lewis Hamilton a Barcellona davanti a Carlos Sainz, vale a dire proprio colui che il sette volte iridato sostituirà nel 2025 al volante della Rossa. Solo ventidue millesimi di secondo dividono sir Lewis dal padrone di casa al termine del secondo turno di prove libere che chiude le attività in pista della giornata di apertura del weekend del GP di Spagna. Terzo tempo con un ritardo di 55 millesimi dalla vetta per Lando Norris che era stato il più veloce nella prima sessione. Pierre Gasly porta in alto la Alpine staccando il quarto tempo (+0.179) davanti a Max Verstappen che sigilla la top five a 240 millesimi da Hamilton. Risale la china Charles Leclerc che passa dall'undicesimna casella dela classifica dell'ora di pranzo alla sesta di quella... dell'aperitivo, a 333 millesimi dal suo prossimo compagno di squadra.

Alle spalle di Lerclerc, la top ten posegiue con Oscar Piastri, sesto ma in qui un po' nell'ombra nei confronti del proprio compagnoi di squadra, mentre George Russell paga dazio (nello specifico 458 millesimi) al suo compagno di squadra. Esteban Ocon porta nella pagina "giusta" della classifica anche la seconda Alpine, con il nono tempo a 502 millesimi da Norris e Valttei Bottas (già dodicesimo nelle FP1) sale ancora un paio di gradini e chiude decimo con la Stake F1 Sauber (+0.660 millesimi). Ambizioni più alte del solito anche per il Team Haas che occupa per intero la... virtuale sesta fila del venerdì con Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg, con il tedesco di nuovo sula sua VF-24 ceduta nel primo turno a Oliver Bearman.