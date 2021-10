Libere 2 Austin: schermaglie tra Hamilton e Verstappen, miglior tempo di Perez. Passo indietro Ferrari

GP USA F.1 PROVE LIBERE 2

È del pilota messicano della Red Bull il miglior tempo nella sessione di prove libere che chiude la prima giornata del weekend texano.

di

STEFANO GATTI

Red Bull inverte la tendenza nel secondo turno di prove libere del GP USA ma in vetta sale Sergio Perez che batte di 257 millesimi Lando Norris con la McLaren. Mercedes terza e quarta con Hamilton e Bottas. Il sette volte iridato ed il suo rivale Max Verstappen fanno quasi... a ruotate ad inizio turno. L'olandese chiude ottavo ad 878 millesimi dal compagno di squadra e "circondato" dalle Ferrari: settimo Charles Leclerc, nono Carlos Sainz. Le due Rosse sono dietro alle dirette rivali McLaren (Ricciardo è quinto alle spalle delle Mercedes).

Siamo solo al primo dei tre giorni del Gran Premio degli USA ma la temperatura sale subito a livelli attesi non prima del raceday, ovvero domenica. Accade che nelle prime battute del secondo turno di prove libere il Re Nero ed il suo sfidante si trovino a stretto contatto lungo il Circuit Of The Americas e non si facciano mancare l'occasione di punzecchiarsi, rubandosi a vicenda la "track position" nel tratto finale del giro, con tanto di resa dei conti molto "western" e staccata micidiale di Hamilotn che - in curva uno - accompagna di fatto Max fuori pista, costringendolo ad alzare il piede dall'acceleratore e - immediatamente dopo - lungo la discesa verso lo" snake" di Austin, anche... il dito medio all'indirizzo del sette volte campione del mondo, dandogli via radio...dell'idiota!

L'olandese pare il più "disturbato" dall'episodio e - complice anche un problema al cambio, non riesce a portare la sua RB16B più in alto dell'ottava posizione, per una volta (evento più unico che raro)che sembra invece sentire l'aria di casa (il Texas confina con il suo Messico, il cui GP è il prossimo della lista) e chiude il turno al comando, quasi tre decimi davanti a Norris ed alla sua Mclaren.del turno iniziale:e quinto tempo finale perche - con 511 millesimo di ritardo da Perez - completa la rimonta papaya ed il controsorpasso nei confronti della diretta rivale Ferrari., staccati dal vertice rispettivamente di 66 e 973 millesimi di secondo.

Completano la top ten Lance Stroll (che "stacca" un buonissimo sesto tempo con la sua Aston Martin) ed il nostro Antonio Giovinazzi, già nono nella mattinata texana. Nella seconda pagina della classifica brilla (si fa per dire) il trio da sette titoli iridati in totale formato da Fernando Alonso, Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel, nell'ordine dal tredicesimo al quindicesimo posto. Per lo spagnolo di Alpine un venerdì complico: un problema tecnico all'inizio delle FP1, un errore con tanto di escursione nella ghiaia della penultima curva alla conclusione del turno pomeridiano.