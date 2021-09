Libere 1: Verstappen nel "sandwich" Mercedes, Stroll 4° davanti  Gasly, Ferrari lontane

GP ITALIA F.1 PROVE LIBERE 1

Miglior tempo del sette volte iridato nel turno di prove libere che dà il via al fine settimana del quattordicesimo appuntamento del Mondiale.

di

STEFANO GATTI

Scavalcato domenica scorsa a Zandvoort da Max Verstappen nella clasifica generale, Lewis Hamilton prepara il controsorpasso con il miglior tempo nel primo turno di prove libere del GP d'Italia. Il leader del Mondiale è secondo a 452 millesimi, terzo il "promesso sposo" Alfa Romeo Valtteri Bottas a 525 millesimi. Terzo l'anno scorso al traguardo, Lance Stroll firma la quarta performance davanti al vincitore di dodici mesi fa Pierre Gasly. Soffre la Ferrari: settimo tepmo per Carlos Sainz (+0.988), undicesimo Charles Leclerc (+1.176)

Il fine settimana monzese si apre nel segno di Lewis Hamilton e della Mercedes ma Verstappen è lì in agguato, pronto a difendere la sua fresca e ritrovata leadership nel Mondiale: secondo tempo per il pilota olandese, anche se il distacco sfiora il mezzo secondo ed è quindi piuttosto corposo su una pista di potenza pura come quella dell'Autodromo Nazionale ed in vista della caccia alla pole position (per la Sprint Qualifying Race di sabato pomeriggio, secondo esperimento del genere dopo il debutto di Silverstone) che è in programma a fine pomeriggio. Contiene i danni anche Valtteri Bottas che chiude terzo ed è atteso ad una seconda parte di Mondiale d'alto profilo, dopo essersi assicurato un futuro in Formula Uno, anche se ad ambizioni piuttosto ridotte. L'aria del Parco mette le ali alle ruote di Lance Stroll e di Pierre Gasly, tornati sull'asfalto che nel GP a porte chiuse di dodici mesi fa li vide salire rispettivamente sul terzo e sul rimo gradino del podio: 750 millesimi di ritardo per il canadese di Aston Martin, 793 per il "francese di Milano" con la sua Alpha Tauri, oltretutto reduce dall'ottimo quarto posto di cinque giorni fa in Olanda.

grazie al sesto tempo di Sebastian Vettel, mentre bisogna scendere ancora di una casella, secondo quasi in volata con Gasly nel 2020 (allora con McLaren) ma oggi al limite del secondo pieno di distacco dal vertice (988 millesimi). Un secondo tondo tondo (al millesimo!) invece pered a Sergio Pererz, immancabilmente in imperdonabile ritardo nei confronti di Verstappen.(vincitore del GP d'Italia 2019), al quale le migliori performances personali sono state cancellate per aver oltrepassato i tracks limits alla Parabolica, che domani sarà ufficialmente intitolata a Michele Alboreto.

Aperta dal monegasco della Ferrari, la seconda metà della classifica vede Antonio Giovinazzi e Robert Kubica (come a Zandvoort sostituto di Kimi Raikkonen) in tredicesima e sedicesima posizione. Subito alle spalle del polacco c'è il neopilota Mercedes George Russell, diciassettesimo appunto con la Williams spinta dalla power unit di Stoccarda, a due secondi e166 millesimi dal suo prossimo ed impegnativo" compagno di squadra.