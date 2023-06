Libere 1 Spielberg: Verstappen fa subito la differenza, time attack ok per le Ferrari

PROVE 1

Il pilota olandese svetta nel turno che apre il programma su uno dei tracciati più corti del calendario

© Getty Images Miglior tempo di Max Verstappen nel primo (e unico) turno di prove libere nell'ottavo appuntamento nel Mondiale. Sulla pista di casa delle Red Bull, il campione in carica ha superato nelle ultime battute del turno le due Ferrari. Secondo tempo per Carlos Sainz (staccato di 241 millesimi), terzo per Charles Leclerc a 270 millesimi dalla vetta. I due piloti della Scuderia hanno però messo a segno i loro tempi con pneumatico supersoft, l'olandese con la mescola intermedia. Quarto tempo per Lewis Hamilton (+509) che era stato a lungo al comando delle operazioni. Dietro al sette volte iridato Sergio Perez con l'altra Red Bull e Lance Stroll, per una volta più veloce del compagno di squadra Fernando Alonso che chiude ottavo. A separare le due Aston Martin c'è Kevin Magnussen con la Haas powered by Ferrari.

© Getty Images

SuperMax fa subito la differenza, letteralmente: il campione del mondo, a caccia della quinta vittoria consecutiva, "stacca" il miglior tempo del turno che precede la qualifica per il GP full distance di domenica montando la mescola intermedia e rifilando due decimI abbondanti a Sainz e Leclerc, le cui SF-23 "calzavano" invece la rossa (nel senso degli pneumatici più performanti-in teoria). Nella top ten della qualifica in realtà solo Magnussen e Guanyu Zhou (rispettivamente settimo e decimo) hanno utilizzato la stessa mescola dei ferraristi. Hamilton e Russell (quarto e nono) hanno addirittura utilizzato la mescola più dura per i loro giri più veloci. Molta incertezza quindi all'alba di un weekend nel quale - causa formato Sprint - l'unico turno di prove libere ha costretto le squadre a provare... di tutto un po', alternando long run e time attack ma in realtà senza il tempo materiale si curare fino in fondo nessuno dei due aspetti.

© Getty Images

Solo i già citati Magnussen e Zhou sono riusciti a farsi largo nella top ten, per il resto occupata dalle quattro scuderie di punta, visto che tale va ormai considerata Aston Martin per meriti acquisiti in pista nelle prime sette tappe di questa stagione. Partenza... falsa invece per McLaren e Alpine. Gli arancioni occupano la dodicesima casella del ranking con Oscar Piastri, ma Lando Norris chiude la classifica stessa con il ventesimo ed ultimo tempo, alle spalle delle due Alpine di Esteban Ocon e Pierre Gasly (diciottesimo e diciannovesimo). L'aria di casa e di montagna non "ossigena" granché Alpha Tauri: quindicesimi tempo per Yuki TsUnoDa, sedicesimo per il "traballante" Nyck De Vries. Resta da dire di Nico Hulkenberg e Valtteri Bottas che pagano dazio ai rispettivi compagni di squadra mentre in casa Williams Logan Sargeant (diciassettesimo) subisce ancora: il compagno di squadra Alexander Albon non è distante a livello di performance (solo due decimi li separano) ma si affaccia alla top ten: undicesimo.