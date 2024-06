Libere 1 Spielberg: Verstappen precede Piastri, Ferrari in agguato alle loro spalle

Miglior tempo di Max Verstappen nel primo (e unico) turno di prove libere del GP d'Austria in vista delle qualifiche-sprint di metà pomeriggio in vista della gara breve al via a mezzogiorno in punto di sabato. Nonostante un problema tecnico a metà sessione, il leder del Mondiale ha prevalso sulla concorrenza nel time attack finale, chiudendo in un minuto, cinque secondi e 685 millesimi, con 276 millesimi di vantaggio su Oscar Piastri (McLaren): Terzo e quarto tempo per le due Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz. Ritardo di 370 millesimi per il monegasco e di 443 per lo spagnolo. Lewis Hamilton stacca il quinto crono davanti a Esteban Ocon (Alpine), Lance Stroll con la Aston Martin e George Russell con l'altra Freccia d'Argento. Manca dalle posizioni che contano solo Lando Norris (tredicesimo), finito largo nella ghiaia nel suo ultimo giro lanciato.