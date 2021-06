Libere 1: Bottas batte Hamilton, le Red Bull inseguono. Ferrari... da incubo: Leclerc 11esimo, Sainz 16esimo 

GRAN PREMIO FRANCIA F.1 PROVE LIBERE 1

Il discusso pilota della Mercedes apre con il miglior tempo nella prima sessione di prove libere il weekend del settimo appuntamento iridato.

di

STEFANO GATTI

Le due Mercedes davanti a tutti nel primo turno di prove del Gran premio di Francia. Valtteri Bottas stacca di 335 millesimi Lewis Hamilton e di 432 il leader della classifica generale Max Verstappen. Più staccato (745 milessimi) l'altra Red Bull di Sergio Perez, vincitore due settimane fa a Baku. Fuori dalla top ten le Ferrari: Charles Leclerc è 11esimo ad un secondo e mezzo da Bottas, Carlos Sainz 16esimo (+1.984). Bene sulla pista di casa le Alpine: Ocon quinto, Alonso settimo, separati dalla McLaren di Ricciardo.

I due ferraristi lo avevano previsto nelle dichiarazioni della vigilia ma il ritorno alla realtà dopo i i "fasti" di Montecarlo e Baku è stato più duro del previsto. Anche perché - Red Bull e Mercedes a parte, già nettamente davanti a tutti, nella top ten mancata dalle Rosse sono entrati non solo i diretti rivali della McLaren ma anche entrambe le Alpha Tauri e soprattutto entrambe le Alpine. Leclerc chiude in 11esima posizione il primo turno di "libere" del suo secondo GP di casa, con un distcco rilevante di un secondo e mezzo. Va peggio a Carlos Sainz che non sale più su della 16sima piazza, con un ritardo di quasi due secondi fissato da Bottas con il tempo di un minuto, 33 secondi e 448 millesimi. Davanti allo spagnolo (autore di un'escursione fuori pista) ci sono le due Alfa Romeo Sauber di Giovinazzi e Raikkonen e le due Aston Martin di Stroll e Vettel , in quest'ordine dalla dodicesima alla quindicesima casella della classifica.

Difficoltà ferrariste a parte, il turno inaugurale del weekend ha già indirizzato il weekend stesso sull'ampiamente previsto duello Mercedes-Red Bull per la vittoria, anii per i tre gradini del podio, virtualmente già "prenotati". Distacchi contenuti tra Bottas, Hamilton e Verstappen, più consistente quello di Perez che... riparte dal successo un po' fortunoso di domenica 6 giugno nel GP dell'Azerbaijan. Il messicano sente però sul collo il fiato di Esteban Ocon. Rassicurato dal recentissimo riennovo triennale con Alpine, il francese accusa 136 soli millesimi da Checo ed è l'ultimo a chiudere il turno nello stesso secondo di Bottas. Sulla pista di casa, Alpine ottiene un buon risultato di squadra grazie a Fernando Alonso. Buono per il team appunto, un po' meno per lo spagnolo che continua a faticare nel confronto con Ocon.

A proposito di "scomodi" confronti interni tra piloti d'esperienza e giovani emergenti, Daniel Ricciardo si prende la soddisfazione di staccare un buon sesto tempo (a separare le due Alpine), facendo meglio di Lando Norris che non va oltre la nona prestazione. Nella top ten anche le due Alpha Tauri di Pierre Gasly (ottavo) e di Yuki Tsunoda che ha preso le misure al tracciato con un testacoda all'ultima curva ma è poi riuscito a metter a segno il decimo tempo della mattinata con 103 millesimi di vantaggio su Leclerc.