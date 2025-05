Libere 3: Piastri precede Norris, Leclerc davanti a Russell e Verstappen

"Doppietta" McLaren nel terzo e ultimo turno di prove ibere di Barcellona. Il miglior tempo lo mette a segno con il tempo di un minuto, 12 secondi e 387 millesimi il leader del Mondiale Oscar Piastri che stacca di ben mezzo secondo (526 millesimi) il proprio compagno di squadra Lando Norris, autore di un "lungo" in quello che avrebbe potuto essere un time attack in linea con i tempi dello stesso Piastri. Terzo tempo per Charles Leclerc con la Ferrari a 743 millesimi dalla vetta e con soli nove millesimi di vantaggio su George Russell con la Mercedes.