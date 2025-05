La prestazione di Sinner? ''Impressionante e imbarazzante'': queste le parole a caldo di Adriano Panatta, commentando all'esterno dello stadio Suzanne Lenglen del Roland Garros a Parigi, la vittoria dell'azzurro in trasferta lungo le rive della Senna contro il ceco Jiri Lehecka per 6-0, 6-1, 6-2. Pronostici? ''Non ne faccio'', ha aggiunto Panatta, campione al Roland Garros nel 1976.