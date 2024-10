Libere 1 Austin: Sainz "brucia" Leclerc, Verstappen 3. davanti alle McLaren

L'aria del texas fa bene anche alla power unit (Ferrari) dell'altra Haas VF-24 di Nico Hulkenberg, undicesimo a 762 millesimi davanti alla Alpine in versione Indiana Jones di Pierre Gasly, "drammaticamente" simile (per telecronisti e fotografi) nella sua dominante cromatica orange alla McLaren. Tredicesimo tempo per il ri-debuttante Liam Lawson che (dopo i cinque GP di fine stagione 2023) ha rimpiazzato proprio come l'anno scorso ma... , stavolta in via definitiva Daniel Ricciardo sulla seconda V-Carb di VISA Cash App RB. Lawson scatterà però dal fondo dello schieramento nel Gran Premio degli USA di domenica per somma di penalità relative agli elementi della power unit.