Leclerc ottimista per il Messico: "Meglio che ad Austin, ma restiamo concentrati"

La Ferrari arriva in Messico con la speranza di potersi giocare qualche possibilità in più rispetto al Texas. "Sulla carta dovrebbe essere una pista migliore per noi rispetto ad Austin, ma è anche vero che a volte abbiamo avuto sorprese belle e brutte rispetto a quello che ci aspettavamo. E poi siamo troppo lontani da Mercedes e Red Bull. Quindi non facciamoci prendere la mano anche noi e restiamo concentrati sul nostro lavoro. Ma dovrebbe essere una gara abbastanza buona per noi se ci confrontiamo con le altre squadre", ha ammesso Charles Leclerc.