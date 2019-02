Leclerc sulla Ferrari 2019 per la prova del sedile

07/02/2019

C'è attesa per la Ferrari 2019 che sarà svelata il 15 febbraio alle 10:45 a Maranello. Intanto Charles Leclerc ha già preso contatto con la sua nuova monoposto. Il pilota monegasco si è recato in fabbrica per la consueta prova del sedile. Nella sua visita in Gestione Sportiva ha colto l’occasione per incontrare il Direttore e Team Principal, Mattia Binotto, e per salutare il resto della squadra con la quale esordirà nei test di Barcellona dal 18 al 21 febbraio.