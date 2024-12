Leclerc: "Strategia perfetta, è mancato il passo per vincere". Sainz: "Mi è successo di tutto"

"Siamo stati perfetti a livello di strategia ma oggi era solo questione di passo e quello per vincere noi qui non lo avevamo. Sono molto contento, avrei firmato subito qualsiasi carta per il secondo posto su una pista come questa, che non era adatta alle caratteristiche della nostra macchina. Pensavamo di perdere punti dalla McLaren, invece ne abbiamo guadagnati. Fisicamente e dal punto di vista muscolare credo sia stata la gara più dura dell'anno. Per fortuna non era caldo come l'anno scorso, altrimenti - avendo rotto la cannuccia per bere ancora prima del via - non ce l'avrei fatta a finire. Sapevamo che sarebbe stata una gara difficile ma siamo riusciti a guadagnare qualche punto sulla McLaren e a rimandare la sfida per il titolo Costruttori fino ad Abu Dhabi. Non so se Sainz abbia forato per via dei detriti o per i cordoli, io ad ogni buon conto ho girato al largo da entrambi. Peccato comunque per Carlos: un risultato migliore da parte sua sarebbe stato ottimale per il team. Ad Abu Dhabi sarà battaglia vera: ventuno punti sono tanti ma... si può provare. Ad Abu Dhabi la Ferrari non ha mai vinto, vero, ma cosa significa? Anche a Montecarlo io non avevo mai vinto prima di quest'anno!" Charles Leclerc sorride senza incertezze e... punzecchia in qualche modo il suo compagno di squadra ormai solo per un ultimo Gran Premio.