Leclerc: "Stessa mescola, comportamento diverso. È un problema che viene da lontano..."

GP SPAGNA

Il monegasco e Sainz concordano sulle origini degli attuali mali ferraristi, evidenziati dal circuito di Montmelò

© Getty Images "Oggi si sono visti i nostri punti deboli: degrado gomme e performance insufficiente nelle curve veloci. Il pacchetto di aggiornamenti che abbiamo portato qui credo sia valido ma questo non era il circuito giusto per mostrarne il potenziale. Ora sappiamo con certezza quali sono le nostre debolezze. Abbiamo aperto una finestra di sviluppo, ora di tratta di lavorare tutti in una sola direzione". Carlos Sainz va diretto al punto, senza perdersi nei dettagli di un GP di Spagna che lo ha visto partire in prima fila a fianco di Verstappen ma terminare solol quinto, dietro ad emtrambe le Red Bull e ad entrambe le Mercedes.

In linea con l'analisi del suo compagno di squadra madrileno, come già al termine delle qualifiche Leclerc non riesce a dare spiegazioni all'altalena prestazionale della SF-23 all'interno della stessa sessione di prove o (in questo caso) dello stesso Gran Premio:

"Ieri la macchina andava dappertutto con il posteriore, oggi invece con l'anteriore nel primo stint di gara con pneumatici hard. Il secondo treno di pneumatici hard invece andava meglio ma io non stavo facendo nulla di diverso... Stesso stile di guida, differenze enormi nel comportamento della macchina. C'è moltissimo da fare. Oggi era molto dififcile a livello di gestione-gomme. Così non possiamo sfruttare il nostro potenziale. Credo che anche il mio compagno di squadra condivida la mia analisi. È un problema che viene da lontano e che non riusciamo a capire". (Charles Leclerc)

A riassumere il difficile momento ferrarista è il Team Principal e General Manager Frederic Vasseur:

"Il problema principale è che i potenziale è lì, soprattutto in qualifica (Carlos è scattato in prima fila) ma poi manca la costanza in gara. Troppo differenza tra stint e stint, tra mescola e mescola. Nella parte centrale del GP Sainz ha peso quindici secondi. Prima o poi riusciremo a sfruttare il nostro potenziale. Dobbiamo analizzare bene la situazione, temendo quello che abbiamo fatto di buono in qualifica. Oggi almeno siamo stati davanti alle Aston Martin. Siamo stati davanti anche alle Mercedes in qualifica, solo che poi loro hanno finito davanti a noi in gara, quando si assegnano i punti. Non dobbiamo essere teneri con noi stessi". (Frederic Vasseur)