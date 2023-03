Leclerc sorride: "Situazione migliorata. Ottimisti per la qualifica, poi GP... alla cieca"

FORMULA 1

"Abbiamo imparato parecchio, facendo diverse modifiche. La situazione sembra migliorata. È stato un buon venerdì, il migliore fino ad ora. Dobbiamo proseguire su questa strada e proseguire nella giusta direzione, in modo da essere più vicini in qualifica ed in gara. In qualifica pensiamo di essere vicini, la gara è un'incognita, per via del rischio-pioggia. Potrebbe essere un GP... alla cieca". Cielo grigio sopra Melbourne ma umore buono per Charles Leclerc che punta a scattare davanti e puntare poi ad approfittare dalle incertezze di un GP dal meteo instabile.

"Questo ovviamente non significa che abbiamo lo stesso passo dei nostri rivali, che sembrano ancora davanti. C’è ancora molto lavoro da fare prima di poterci dire in condizione di poter combattere con i notri diretti rivali ma dal conto nostro continueremo a mettere tutte le nostre energie sul fare degli ulteriori passi avanti".

Sulla stessa linea di pensiero del monegasco (e quindi fondamentalmente soddisfatto e ottimista) Carlos Sainz, che si sofferma sulla confusione provocata dalle condizioni precarie e imprevedibili dell'asfalto dell'Albert, come ha fatto nel campo avversario Verstappen, con il quale proprio Sainz ha avuto un... incontro ravvicinato durante le prove.

"Il problema è stato l'asfalto che non dava fiducia per capire quando poter spingere al massimo. Qualcuno ha fatto un giro di riscaldamento, altri due, quindi si è creata un po' di confusione e soprattutto a tanto traffico in pista. Per le qualifiche però credo che andrà molto meglio. Questo venerdì è stato in parte compromesso dalla pioggia che è caduta nella seconda sessione. Noi abbiamo deciso di non girare più di tanto sul bagnato e di prepararci bene per domani. Per il resto, la prima ora è stata molto utile: abbiamo provato diverse configurazioni di set-up con l’obiettivo di migliorare il feeling con la vettura e di conoscere meglio il pacchetto che abbiamo a disposizione in questo momento. Stiamo spingendo al massimo per massimizzarne il potenziale e sono fiducioso per il resto del weekend".