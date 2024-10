Leclerc sogna ad occhi aperti, sir Lewis da incubo: Lawson e Colapinto scalpitano

Non suona "alta" come Monza o Montecarlo ma Austin è altrettanto efficace e redditizia in termini di punti e di speranze iridate. Un po' irretito dal compagno di squadra nella Sprint del sabato, Charles rimette le cose a posto per sé e per la Ferrari quando in gioco ci sono punti pesanti. Il monegasco azzarda sulla e centra sulla rampa del via la partenza da manuale riuscita solo a metà a Verstappen e da lì in avanti la pista è letteralmente tutta discesa. Non è stata facile, certo, ma chissà che il bisticcio iniziale tra l'olandese e Norris non apra spazi ancor più favorevoli a Leclerc. Un Mondiale (quello vero, piloti) da sogno... ad occhi aperti.