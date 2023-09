Leclerc: "Sensazioni migliori". Sainz: "Tornati al vecchio scenario"

GP GIAPPONE F.1

I due ferraristi non si fanno illusioni sulla pole ma puntano entrambi ad un posto in prima fila

© Getty Images Sembra che siamo più vicini del previsto ai nostri rivali, quindi considero questa giornata abbastanza positiva. Abbiamo provato diverse soluzioni sulla mia vettura per avere sensazioni un po’ migliori a livello di comfort e sono soddisfatto dei risultati. Dobbiamo confermarci su questi livelli anche domani". Charles Leclerc pareggia nel turno di prove che chiude il venerdì di Suzuka il secondo tempo messo segno dal proprio compagno di squadra in quello di apertura del weekend giapponese. Il monegasco lascia intuire il progetto di portare una Rossa in prima fila, minimizzando però le chances della Scuderia di insidiare a Verstappen la pole position.

© Getty Images

Sulla stessa lunghezza d'onda di Leclerc è il suo compagno di squadra spagnolo, apparentemente più preoccupato dai rivali che ha arginato per la vittoria a Singapore che dal campione del mondo, tornato al suo standard dopo il mezzo passo falso dello scorso fine settimana:

"Pare che siamo in battaglia con i nostri consueti rivali ma che siamo tornati allo scenario di qualche gara fa nei confronti di una Red Bull di nuovo molto forte. Con i miei ingegneri stiamo rifinendo l’assetto della vettura e oggi abbiamo provato diverse regolazioni di set-up per cercare il giusto compromesso su questo circuito. Ci sono molti dati da analizzare e questa notte decideremo come girare domani, cercando di mettere la vettura nella giusta finestra prestazionale. Ci attendono un paio di giorni molto intensi".

Sistemata la qualifica, il Team Principal ferrarista Frederic Vasseur punta il focus sul GP e sulla nuova missione-podio, obiettivo minimo per accorciare ulteriormente la didstanza dalla Mercedes nella corsa al secondo posto del Mondiale Costruttori:

"Finora direi tutto bene, le prove con gli pneumatici soft sono stati buoni, ora possiamo concentrarci sul ritmo-gara. Non dobbiamo esagerare con l'ottimismo, ma abbiamo confermato i nostri progressi. Verstappen ha fatto un gran giro ma la pista è in piena evoluzione, quindi... stiamo a vedere".