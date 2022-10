F1, Leclerc a Suzuka: "Mi aspetto una Red Bull veloce"

FERRARI

Il monegasco presenta il Gp del Giappone, secondo match point per Verstappen: "Max vincerà il titolo, se non qui accadrà molto presto"

Dopo Singapore, il Mondiale di Formula 1 fa tappa in Giappone. Nella conferenza stampa della vigilia di Suzuka, Charles Leclerc si aspetta una Red Bull competitiva, con Verstappen che in terra nipponica avrà il secondo match point per vincere il titolo: "Saranno molto veloci in un circuito simile a Spa, ma speriamo di aver imparato dallo scorso weekend. Molto probabilmente Max sarà campione: se non succederà qui, accadrà comunque molto presto".

Dopo il secondo posto di Singapore, Charles Leclerc cerca conferme anche in Giappone, teatro del diciottesimo appuntamento del 2022. Un Mondiale che potrebbe già decidersi a Suzuka, ma il pilota della Ferrari sa che è già partito il conto alla rovescia per il secondo titolo di Verstappen: "Realisticamente, Max sarà con molta probabilità il campione - ammette il monegasco in conferenza stampa - se non succederà in Giappone, accadrà molto presto. Mi aspetto una Red Bull molto veloce qui, ma speriamo di aver imparato dall'ultimo weekend e di fare meglio qui".

In generale, Leclerc vede anche Suzuka come un'opportunità per costruire in vista del prossimo anno: "Ribadisco quello che ho detto prima di Singapore: in questi appuntamenti che ci restano dobbiamo concentrarci sulla gara, mettere insieme una strategia e pensare a pneumatici e prestazioni in modo da prepararsi al meglio per lottare per il titolo del prossimo anno. Dobbiamo concentrarci su noi stessi e cercare di fare bene in gara perché non siamo così indietro in classifica a causa delle prestazioni, si tratta di far andare tutto nel verso giusto".

Dopo due anni, Suzuka torna nel calendario di Formula 1. Una pista che piace a tanti piloti, Leclerc incluso: "Tutti noi amiamo il primo settore di questo tracciato, la velocità è molto alta e ci sono una curva dopo l'altra: se sbagli la prima rovini l'intero giro, per questo per me è così eccitante. Abbiamo una macchina che è stata solida su ogni circuito, questo è molto simile a Spa. Problemi nelle partenze? Le nostre sono state ottime per tutto l'anno e a Singapore non abbiamo fatto nulla di sbagliato, confido che qui sarà migliore".