Leclerc re della pole a Baku: missione vittoria possibile?

Max Verstappen chiuse quinto alle spalle di Lando Norris (in rimonta da metà schieramento... e oltre) e davanti a Fernando Alonso. KO a due giri dalla bandiera a scacchi Carlos Sainz e Sergio Perez - in quel momento in lotta per il podio) causa contatto tra la Ferrari dello spagnolo e la Red Bull del messicano. La Williams andò a punti grazie al settimo posto di Alexander Albon e Franco Colapinto (ormai ex rookie fenomeno, come passa il tempo...), mentre sir Lewis Hamilton si classificò nono e Oliver Bearman (al volante della Haas-Ferrari al posto dello squalificato Kevin Magnussen) conquistò l'ultimo punto in palio, facendo nel suo piccolo la storia, come primo pilota capace di andare a punti per due squadre diverse (la prima era stata la Ferrari in Arabia Saudita al posto di Carlos Sainz) nei suoi primi due Gran Premi. Oliver avrebbe poi guidato con minor fortuna la monoposto del team USA anche a San Paolo del Brasile e nuovamente al posto del malcapitato Magnussen, questa volta indisposto.