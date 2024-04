Leclerc punta alla conferma in Giappone: "L'obiettivo è la prima vittoria stagionale"

FORMULA 1

Il pilota della Ferrari ha parlato alla vigilia dell'appuntamento nipponico in programma il prossimo 7 marzo a Suzuka

© Getty Images Charles Leclerc è pronto a lottare con le Red Bull dopo la doppietta di Melbourne. Il pilota della Ferrari non sembra esser intimorito da Max Verstappen e Sergio Perez, tuttavia non sottovaluta la scuderia austriaca che ha sì sofferto in Australia, ma che in occasione del Gran Premio del Giappone potrebbe tornare a fornire le prestazioni viste sinora. Il talento monegasco va cauto, anche se appare rilassato dopo il secondo posto alle spalle del compagno Carlos Sainz.

"Credo che dobbiamo essere soddisfatti del nostro inizio di campionato, anche se non possiamo fermarci e dobbiamo continuare a lavorare. Credo che sia stato fatto un grande lavoro a Maranello nel corso dell'inverno, perche' la SF-24 è un passo avanti notevole rispetto alla vettura dello scorso anno - ha spiegato Leclerc in conferenza stampa -. In gara poi in Bahrain e in Arabia Saudita come squadra abbiamo raccolto il massimo e in Australia abbiamo approfittato al meglio del passo falso dei nostri avversari non lasciando sul tavolo nemmeno un punto. Ovviamente non ho ancora conquistato la vittoria, e questo resta il mio primo obiettivo a breve termine, ma credo che abbiamo massimizzato il nostro potenziale".

A differenza dell'appuntamento oceanico, a Suzuka le condizioni dell'asfalto saranno diverse e questo potrebbero cambiare le carte in tavola, ma ciò non preoccupa il rappresentante del Cavallino Rampante che punta a rimanere concentrato su sè stesso: "Credo che su una pista come questa Red Bull sara' molto competitiva, anche perche' in Australia c'era graining sulle gomme anteriori mentre qui non ce lo aspettiamo - ha proseguito il monegasco - Detto questo, da parte nostra sara' fondamentale rimanere concentrati su noi stessi e metterci in condizione di essere li', pronti a raccogliere ogni opportunita' che si presenti. Puntiamo a lottare la' davanti, poi vedremo che risultato riusciremo a portare a casa".